Gold verweilt weiterhin im Abwärtstrend

Quelle Chart: stock3

Die bereits am 23. Juni dargestellte Schlagseite vom Goldpreis führte bislang, innerhalb des etablierten Abwärtstrends, zu einem Reaktionstief bei 1.893 USD.Die Erholung der letzten Tage läuft nunmehr in eine Widerstandszone hinein, sodass ein Abprall gen Süden einkalkuliert werden sollte. Dieser könnte bei einem nochmaligen Rückgang unter 1.905 USD bis hin zum nächsten Abwärtsziel bei 1.868 USD führen. Die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP) dürften zusätzliche Impulse bei erhöhter Volatilität liefern. Es ist daher auf den Wochenschlussstand zu achten.Sollte ein positiver Impuls den Goldpreis hingegen über das Level von 1.936 USD hinausschieben, wäre das Ende Abwärtsbewegung denkbar. Denn in Verbindung des dann erfolgreich bestätigten Tests vom 61,80%igen Fibonacci-Level bei 1.905 USD, könnten in der Folge wieder anziehende Notierungen bis 1.952 USD bzw. bis hin zum entscheidenden Widerstand bei 1.984 USD ihren Einzug finden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.