Keine Nachfrage nach COMEX-Silber

das gesamte Open Interest zu Beginn des Jahres 2023 betrug 131.990 Kontrakte;

der höchste Stand an offenen Kontrakten im vergangenen Jahr wurde am 8. März 2022 mit 168.283 Kontrakten erreicht;

das Allzeithoch bei den offenen Kontrakten wurde am 24. Februar 2020 mit 244.705 Kontrakten verzeichnet;

der derzeitige Stand der offenen Kontrakte ist der niedrigste seit dem 24. Mai 2012.

Wie Sie vielleicht wissen, ist die Nachfrage nach physischem Silber so hoch wie noch nie. Die Nachfrage nach digitalem Silber an der COMEX ist jedoch auf einem 11-Jahrestief. Was ist da los? Was für ein interessantes Paradoxon wir hier in der Mitte des Jahres 2023 haben. Zu Beginn dieses Jahres berichtete eine Organisation namens The Silver Institute über die neuesten Trends der weltweiten physischen Silbernachfrage. In Anbetracht der "grünen Agenda" und des wachsenden Interesses an allem, was elektrifiziert ist, wäre es nur logisch, dass die Nachfrage nach Silber als industriellem Bestandteil in die Höhe schießen würde - und das tut sie auch. Tatsächlich schätzt das Silver Institute, dass allein im Jahr 2022 die Nachfrage nach physischem Silber das Angebot um fast 240.000.000 Unzen übersteigen wird.In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach physischem Silber auf ein Rekordniveau gestiegen ist, wäre es logisch, dass auch die Nachfrage nach digitalem Silber an der COMEX in die Höhe schießt. Aber nein. Tatsächlich befindet sich die Nachfrage nach COMEX-Silber (gemessen an der Gesamtzahl der offenen Kontrakte) derzeit auf einem 11-Jahrestief. Am Freitag, den 30. Juni, lag die Gesamtzahl der offenen Kontrakte für Silber an der COMEX bei nur 114.102. Zum Vergleich sei Folgendes angeführt:Die fast rekordverdächtig niedrigen offenen Kontrakte deuten eindeutig auf einen erstaunlichen Mangel an spekulativer Nachfrage seitens der Hedgefonds und anderer Händler hin. Niedrige offene Kontrakte deuten darauf hin, dass die Nachfrage an den Handelstischen der Banken auf einem Tiefstand ist. Auch die Nachfrage der Silberproduzenten nach Absicherungsgeschäften ist auf ein Minimum gesunken. All dies geht aus dem jüngsten Commitment-of-Traders-Bericht der CFTC hervor.Es ist natürlich bemerkenswert, dass die Gesamtzahl der offenen Kontrakte gerade dann auf diesen niedrigen Stand gefallen ist, als der Jul23-Kontrakt "vom Brett" ging und zur Auslieferung kam. In Zeiten durchschnittlicher spekulativer Nachfrage rollt jedoch ein großer Teil der offenen Kontrakte einfach vom auslaufenden Frontmonat (in diesem Fall dem Jul23) in den neuen Frontmonat (den Sep23). Der starke Rückgang der direkten Verlängerung wirft ein Schlaglicht auf die derzeitige miserable spekulative Nachfrage. Es ist diese spekulative Nachfrage, die wir in Zukunft im Auge behalten müssen. Im Moment ist Silber nicht einmal auf dem "Spekulationsradar" zu finden. Warum auch, wenn andere Werte wie KI, Bitcoin und der NASDAQ derzeit so beliebt sind?Die Geschichte und die Erfahrung haben jedoch gezeigt, dass Silber - und so gut wie jeder andere Rohstoff - dazu neigt, einen Tiefpunkt im Preis zu finden, wenn das spekulative Interesse auf ein Minimum gesunken ist. Im Moment ist das spekulative Interesse, wenn man die Gesamtzahl der offenen Positionen betrachtet, so niedrig wie nie zuvor. Das bedeutet zwar nicht, dass der Preis sofort wieder steigt, aber es deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend von hier aus begrenzt ist.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 5. Juli 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.