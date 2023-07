Gold - Anschnallen für die nächste Verkaufswelle?

Auf Höhe der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und der Unterstützung bei 1.931 USD versuchten die Bullen im Juni vergeblich, eine Fortsetzung der Korrektur seit dem neuen Rekordhoch des Goldpreises zu verhindern. Doch die zweite Abwärtsstrecke seit 2.079 USD setzte sich schließlich in Bewegung und drückte den Kurs zunächst bis 1.892 USD. Hier startete in den letzten Tagen eine Erholung, die allerdings gestern bei 1.931 USD abgebremst wurde. Dieser Pullback bestätigt bislang den Bruch der wichtigen Unterstützungsmarke und könnte somit Vorbote für weitere Abgaben werden.Sollte der Wert jetzt unter 1.900 USD fallen, könnte die Korrektur direkt unter 1.885 USD fortgesetzt werden und in den kommenden Tagen an die wichtige Abwärtszielmarke bei 1.840 USD führen. Dort könnte eine steile Erholung folgen und sogar der frühere Aufwärtstrend reaktiviert werden. Unter 1.840 USD wäre diese Chance dagegen vertan und ein Einbruch bis 1.807 USD wahrscheinlich.Auf der Oberseite sind Erholungen durch den Widerstand bei 1.940 USD gedeckelt. Darüber könnte zwar ein Anstieg bis 1.959 USD folgen. Doch erst über dieser Marke wäre der Weg für eine stärkere Aufwärtswelle frei.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)