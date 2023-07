Endlose Intervention

Die Staats- und Regierungschefs zögern (oder sollten zögern), in Kriege einzutreten, denn einmal begonnen, sind sie oft schwer zu beenden. Man kann sich jahrelang verzetteln und vergeblich einen Plan nach dem anderen ausprobieren, während sich der Schaden anhäuft. Die Geldpolitik funktioniert auf die gleiche Weise. Die Zentralbanker denken, dass sie eine Situation in den Griff bekommen und feuern die Artillerie ab.Das hat immer eine Wirkung... aber letztendlich ist es selten die Wirkung, die sie wollten. Überhaupt nichts zu tun, wäre vielleicht besser gewesen, aber das war keine Option. Sie sind in einer endlosen Spirale der Intervention gefangen. Nicht weil es die beste Politik ist, sondern weil es das ist, was man ihnen beigebracht hat.Wir brauchen keine alte Geschichte, um das zu erkennen. Gehen Sie einfach zurück ins Jahr 2008. Die Federal Reserve bekämpfte eine durch den Immobilienmarkt ausgelöste Rezession und Finanzkrise, indem sie die Zinsen auf Null senkte. Als das nicht funktionierte, versuchte sie es mit den massiven Anleihekäufen, die wir heute "quantitative Lockerung" nennen. Die Wirtschaft stabilisierte sich, obwohl noch immer nicht klar ist, ob QE die Ursache dafür war. Ich persönlich glaube, sowohl praktisch als auch philosophisch, dass der Aufschwung das Ergebnis von Millionen von Unternehmern war, die herausfanden, wie sie ihre eigenen Unternehmen inmitten der Krise führen können.Aber der daraus resultierende finanzielle Waffenstillstand - bestehend aus geringem Wachstum und minimaler Inflation - hat den Konflikt nicht beendet. Jeder Versuch, die Interventionen zu reduzieren oder abzuschaffen, löste ein weiteres Feuerwerk aus. Schließlich zwang COVID die Fed zu einer weiteren Verschärfung. Powell und sein Team starteten eine Intervention im Stil des Jahres 2008 auf Steroiden. Wie die letzte Intervention stellte sie die Stabilität wieder her, allerdings mit erheblichen Nebenwirkungen.Jetzt sind wir hier, mit einer "sanften Landung", die die Menschen zunehmend glauben lässt, dass die Fed uns alle gerettet hat. Ich sehe zwar viel Grund zum Feiern (auf die positiven Aspekte werden wir weiter unten eingehen), aber ich sehe auch ein sich verlangsamendes Wachstum, eine immer noch hohe Inflation, Fed-Beamte, die immer noch aggressiv intervenieren und wenig Grund zu der Annahme, dass sie ihre Fähigkeiten verbessert haben. Ich wünschte, die Fed würde den Sieg verkünden und sich zurückziehen. Ich bezweifle, dass wir so viel Glück haben werden.Ich bin weithin als der "Durchwurstel-Typ" bekannt. Während wir alle zu Recht extreme Szenarien fürchten, liegt die Realität meist dazwischen. Das ist im Wesentlichen mein Inflationsausblick: Wir haben den schlimmsten Fall einer Hyperinflation vermieden, aber die Disinflation vor COVID ist vorbei. Die Inflation wird sich in naher Zukunft im Allgemeinen in einem höheren Bereich von etwa 3% bewegen.Die Wirtschaft könnte sich zwar an diese Art von Inflation anpassen (schließlich haben wir in den 80er und 90er Jahren damit gelebt), aber Jerome Powell und andere führende Vertreter der Zentralbank scheinen nicht geneigt zu sein, dies zu akzeptieren. Sie streben weiterhin ein Inflationsniveau an (im Fall der Fed ein Kern-PCE von 2%), das unerreichbar erscheint, wenn sie die Politik nicht länger straff halten. In dieser Woche sagte Powell, er rechne nicht damit, das Ziel in diesem oder im nächsten Jahr zu erreichen.Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir mit einer straffen Politik bis mindestens 2025 rechnen können. Das ist nicht unbedingt falsch; die Kontrolle der Inflation muss oberste Priorität haben. Aber die notwendigen Maßnahmen könnten die unvermeidliche Rezession noch verstärken und möglicherweise eine Finanzkrise auslösen. Es wird schwer sein, das richtige Gleichgewicht zu finden, wenn die Inflation höher bleibt als von der Fed gewünscht, wovon ich ausgehe.Letzte Woche habe ich beschrieben, wie die Immobilienpreise die Inflation hoch halten werden, selbst wenn alles andere auf das 2%-Ziel zurückfällt. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor, über den wir sprechen müssen: den Arbeitskräftemangel und die Löhne. Und deren Auswirkungen sind möglicherweise nicht so, wie Sie denken.Im letzten Artikel habe ich einen neuen Bericht meines guten Freundes Bill Dunkelberg erwähnt, der Chefvolkswirtschaftler der National Federation of Independent Business ist. Die NFIB führt regelmäßig Erhebungen darüber durch, wie ihre Mitglieder die Geschäftslage einschätzen, so dass Bill die wirtschaftliche Stimmung auf der "Main Street" gut im Griff hat.Im Moment ist sie seltsam gespalten. Trotz Inflations- und Rezessionsängsten zeigen sich die Kleinunternehmer in der NFIB-Stichprobe sehr zuversichtlich - genug, um die Einstellungspläne auf einem historisch hohen Niveau zu halten. Sie wollen expandieren und brauchen mehr Arbeitskräfte, finden aber nicht genug. Die jüngste NFIB-Umfrage ergab, dass 60% der Kleinunternehmen auf der Suche nach Arbeitskräften waren und 43% angaben, dass sie keine qualifizierten Bewerber hatten.Das Gesetz von Angebot und Nachfrage besagt, dass das Angebot steigen wird, wenn der Preis stimmt - in diesem Fall die Löhne. Die Unternehmen haben die Löhne und Sozialleistungen erhöht, um Arbeitskräfte anzuziehen. Aber auch das hilft nicht immer. So wie man aus einer Rübe kein Blut gewinnen kann, kann man auch keine Arbeiter einstellen, die es nicht gibt. Überlegen Sie nun, wie sich dies auf die Inflation auswirkt. Einerseits bringen die höheren Löhne, die notwendig sind, um Arbeitnehmer in dieser Wirtschaft anzuziehen, mehr Geld in ihre Taschen, was die Verbrauchernachfrage erhöht. Das ist inflationär.Aber die Unfähigkeit, neue Mitarbeiter einzustellen, hält die Unternehmen auch davon ab, zu expandieren. Da es ihnen an Personal fehlt, eröffnen sie keine neuen Läden, richten keine neuen Fließbänder ein usw. Dadurch wird das BIP-Wachstum gebremst, was letztlich zu einer Desinflation führt - auch wenn es durch die Verringerung des Angebots zunächst den Inflationsdruck erhöhen kann.Sie fragen sich vielleicht, warum es uns an Arbeitskräften fehlt. Wirtschaftswissenschaftler debattieren darüber schon seit einigen Jahren. Mehrere Faktoren tragen dazu bei, aber der größte Faktor scheint die Frühverrentung zu sein. COVID veranlasste eine Kohorte, die sich bereits dem Rentenalter näherte, früher als geplant aus dem Erwerbsleben auszuscheiden.Forscher der St. Louis Fed haben vor kurzem versucht, die Auswirkungen zu modellieren, indem sie die relativen Gehaltsniveaus verschiedener demografischer Gruppen mit den verfügbaren Sozialversicherungsleistungen und anderen Alterseinkünften verglichen haben. Sie schätzen, dass es in den USA etwa 2,4 Millionen "überzählige" Ruheständler gibt, die über das bisher übliche Maß hinausgehen. Wenn dies zutrifft, reicht das fast aus, um den Rückgang der Erwerbsquote zu erklären.