Claudio Grass: Interview mit Prinz Michael von Liechtenstein

In einem Interview mit Prinz Michael von Liechtenstein spricht Claudio Grass über Ursache und Wirkung, und einen Übergang hin zur Knechtschaft. Dabei gebe es mehrere Faktoren zu beachten, wobei auch die COVID-Krise als Mittel zum Zweck ausgenutzt wurde. Relevant dabei ist unter anderem auch die Moderne Geldtheorie, die grundlegend eine alte marxistische Idee sei. Sie sei ein Anzeichen dafür, dass wir uns zurück zum Marxismus bewegen.Prinz Michael erklärt, dass die moderne Geldtheorie einfach „nicht funktionieren kann“ und dass bereits gesunder Menschenverstand die gesamte Theorie zerstören würde. Er meinte, dass man etwaige „Diskussionen“ bezüglich der Theorie beenden müsse, denn der Wert des Geldes beruhe alleine auf der Wirtschaftsleistung und nichts anderem. Er hält es demnach auch nicht für überraschend, dass es aufgrund der Druckerei von Geld zu einer Inflation kam.Die beiden sprechen außerdem über die Auswirkungen von COVID auf die Lieferketten sowie die globale Arbeitsteilung; dabei soll enormer Schaden entstanden sein. Dabei erwähnt Prinz Michael, dass sich der Westen ein Beispiel an China nehme, sowohl bei der Bewältigung von COVID als auch in Sachen Wirtschaft. Er prognostiziert, dass es zu einer „Fragmentierung der Welt“ kommen wird, mit einem westlichen und einem chinesischen Teil.© Redaktion GoldSeiten.de