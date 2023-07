DRD Gold - Boden erreicht?

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. blieb, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 12. April auf Zielkurs. Denn auch wenn die vorangegangen Performance steil erschien, so wurde das Widerstandslevel von 13,10 USD lokalisiert und schließlich auch erreicht bzw. vielmehr überwunden. Der dabei ausgebildete Hochpunkt vom 8. Mai bei 13,85 USD, liegt aktuell jedoch wieder etwas entfernt und somit sucht die Aktie gegenwärtig ihren Konsolidierungsboden. Mehr dazu im Fazit.Der vorherige Widerstandsbereich von 10,15 bis 10,93 USD sollte, im Idealfall, als mögliche Unterstützung dienen. Da sich der Goldpreis jedoch weiterhin im Abwärtstrend befindet - siehe dazu HIER die erst vorgestern veröffentlichte Kurzanalyse - können weitere Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden. Unterhalb von 10,15 USD besteht dabei die Gefahr, dass weitere Abgaben in Richtung des gleitenden Durchschnitts EMA200 (grüne Linie bei aktuell 9,23 USD) sowie der darunter befindlichen Aufwärtstrendlinie rund um 9,00 USD ihren Einzug halten.Dieser Bereich erfährt durch die Unterstützung bei 8,84 USD zusätzlichen Stabilitätscharakter, sodass spätestens dort mit einer Gegenwehr der Bullen zu rechnen ist. Morgen könnten allerdings die NFPs aus den USA für starke Ausschläge sorgen. Natürlich auch positiver Natur, sodass bei einer Rückkehr über 10,93 USD mit einem neuerlichen Kursaufschwung kalkuliert werden darf.Oberhalb von 11,00 USD wiederholt sich praktisch das damalige Szenario einer weiteren Kursperformance in Richtung des Widerstands von 13,10 USD. Hierbei als zusätzlichen Trigger auch den EMA50 (rote Linie bei aktuell 11,07 USD) beachten. Das charttechnische Gesamtbild ist dabei weiterhin als konstruktiv anzusehen, sodass entweder direkt oder spätestens rund um die Marke von 9,00 USD je Anteilsschein eine Wiederaufnahme der generellen Aufwärtsbewegung denkbar ist.Eine unmittelbare Stabilisierung darf und kann nicht ausgeschlossen werden. Sollte sich daher die gegenwärtig erreichte Kurszone von 10,15 bis 10,93 USD als Unterstützung erweisen, könnten direkte Käufe zu einem Anstieg über 11,00 USD führen, was wiederum eine erneute Performance in Richtung 13,10 USD auslösen dürfte.Der Abwärtstrend bzw. Konsolidierungsmodus ist intakt und weitere Verluste erscheinen möglich. Unterhalb von 10,15 USD müsste daher mit weiterer Kursschwäche kalkuliert werden, sodass die runde Marke von 9,00 USD in den Fokus rücken sollte. Dort, rund um 9,00 USD, findet sich ein Kreuzunterstützungsbereich, welcher für Stabilisierung sorgen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.