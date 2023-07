Der Goldpreis in Fremdwährungen

Der Dow Jones hat sich in dieser Woche gut geschlagen, bleibt aber zwischen seinen BEV-Linien von -5% und -15% innerhalb des unten stehenden Kreises, wie schon seit November. Es gibt nicht viel zu sagen, was nicht schon seit Monaten gesagt wurde, bis etwas Neues passiert, indem er über die eine (34.959) oder unter die andere (31.279) bricht.Bevor der Dow Jones über seine BEV-5%-Linie (34.959) im obigen Chart ausbrechen kann, muss er zunächst über der 34.500er-Marke schließen und sich dann darüber halten, was ihm seit November letzten Jahres nicht gelungen ist.Nicht zum ersten Mal: Vor zwei Wochen versuchte sich der Dow Jones an der 34.500er Marke. In der darauffolgenden Woche wurde er wieder unter diese Marke zurückgedrängt, um dann in dieser Woche ein Comeback zu feiern und knapp unter 34.500 zu schließen. Was wird also in den kommenden Wochen passieren? Ich weiß es nicht. Sollte der Dow Jones einen ehrlichen Versuch unternehmen, ein neues Allzeithoch zu erreichen, wäre ich nicht schockiert. Sollte er ein neues Allzeithoch erreichen, wäre das kein Grund, um zu entscheiden, dass ich ein Marktbulle werden muss. In dieser Schlangengrube von einem Markt wäre das ein großer Fehler.Ich mag diesen Markt nicht, da es nichts gibt, was ihn grundsätzlich nach oben treibt;• die Bewertungen sind weiterhin stark überbewertet,• Anleiherenditen und Zinssätze tendieren weiter nach oben,• Konkurse und Zahlungsausfälle nehmen ebenfalls zu,• die Verbraucher werden von den Schulden, die sie aufgenommen haben, aufgefressen.Schauen Sie sich unten die Rendite der langfristigen Staatsanleihe an, die seit ihrem Tiefpunkt im August 2020 in die Höhe geschnellt ist. Ich glaube, wir erleben die erste Phase eines massiven, mehrere Jahrzehnte andauernden Bärenmarktes für Schulden. Das war noch nie gut und wird auch nie gut für die Bullen an der Wall Street sein.Was diesen Markt antreibt, ist die Politik und die Fähigkeit der "Regulierungsbehörden" der Märkte, die Bewertungen von Finanzanlagen zu Gunsten derjenigen zu manipulieren, die in Washington DC die Macht haben. Nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Sollte Präsident Trump im November 2024 gewinnen, wäre das eine schlechte Nachricht für den tiefen Staat, und das wissen sie.Deshalb darf der Markt nichts tun, was die Wähler verärgern würde, wie z. B. ein Bärenmarkt. Biden, die Demokraten und die RINO-Republikaner haben schon genug Probleme, die 2024 auf sie zukommen, ohne dass sich die Wähler darüber beschweren, dass ihre Rentenkonten von Herr Bär um die Hälfte gekürzt wurden.Ich glaube also, dass wir weiterhin diesen lauwarmen Anstieg erleben werden, der den Bullen nicht viel nützt, außer vielleicht den großen Börsencrash zu verhindern, der irgendwo vor uns im Schatten lauert. Die großen Marktindices, die ich verfolge, mit Ausnahme des Dow Jones Utilities und des XAU, haben in dieser Woche alle in der unten stehenden BEV-Tabelle gut abgeschnitten.Aber es ist nun schon Monate her, dass einer dieser Indices in der Nähe einer Wertung lag; ein BEV-Wert zwischen -0,01% und -4,99%. Werden wir in den kommenden Wochen und Monaten sehen, dass einige dieser Indices in die Punkteränge kommen? Oh ja, höchstwahrscheinlich, und möglicherweise auch einige neue BEV-Nullen.