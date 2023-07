Defla XXL  Zentralbanken aggresiv, Daten inkonsistent

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Laut Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der FED sind weitere ein bis zwei Zinserhöhungen höchstwahrscheinlich.Lt. ADP sind die neuen US-Arbeitsplätze mit 497K vs. 245K Erwartung massiv über den Erwartungen. Lt. US-Arbeitsmarktbehörde ist es das Gegenteil: US-Non-farm private payrolls kamen mit 149K vs. 210K Erwartung massiv schwächer als die Erwartung und um "nur" 66% niedriger als die ADP Daten.WAS FÜR EIN CHAOS!Die US-Arbeitslosenrate lag mit 3,6% exakt konform mit der Erwartung. Die FED strebt ja, in Bruch eines Teiles ihres Mandates, einen Anstieg der Arbeitslosenrate auf 4,5% an. Die Stundenlöhne stiegen mit 0,4% stärker als erwartet (0,3%). Die Finanzmärkte reagierten auf das Chaos mit chaotischer Richtungslosigkeit:GoldSilber beendete seine Kleinkorrektur auch gleich wiederPalladium versucht eine längerfristige BodenbildungAktienindizes wie die Motorsäge:NASDAQ 100