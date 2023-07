Technische Marktanalyse vom 09.07.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Im Bereich knapp über 1.900 USD hat sich Gold stabilisiert, auch wenn noch nicht von einem nachhaltigen Halten gesprochen werden darf. Das Unterschreiten der jüngsten Unterstützungszone hat allerdings keine Dynamisierung zur Folge gehabt. So konnte sich das Edelmetall im Bereich der alten größeren Zone halten. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und können daher keine Unterstützung für künftige Bewegungen bieten. Somit wird es weiter zu beobachten sein, wie sich das Edelmetall in den kommenden Tagen verhält.Der übergeordnete Abwärtstrend ist unverändert intakt. Trotzdem deutet sich inzwischen an, dass sich die Lage verändert. Öl hat ein Rechteck gebildet und zum Wochenende einen Anstieg an den oberen Bereich dieses Rechtecks vollzogen. Damit ist die Chance auf einen Ausbruch deutlich angestiegen. Auch wenn die Indikatoren inzwischen im überkauften Bereich notieren, könnte zum Wochenstart ein Ausbruchsversuch erfolgen. Der Bereich um 85 USD dürfte dabei aber kurzfristig kaum überwunden werden können.Mit dem jüngsten Anstieg haben die Marktteilnehmer gezeigt, dass ein Angriff für einen Ausbruch nach oben durchaus wieder möglich ist. Im Bereich von 1,10 USD befindet sich die zuletzt gebildete Widerstandszone. Knapp darüber verläuft die obere Begrenzung des übergeordneten Trendkanals. Auch wenn die Indikatoren keine Hinweise auf einen Ausbruch nach oben geben, hat sich die Lage dahingehend verändert, dass zumindest ein solcher versucht werden dürfte.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.