Kitco-Umfrage zu Gold: Stimmung hellt sich auf

Die wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigt, dass sich die Stimmung am Goldmarkt langsam aufhellt. Grund sei, dass die Widerstandsfähigkeit des Edelmetalls angesichts steigender Anleiherenditen zum Vorschein komme. Allerdings glauben einige Analysten, dass die Dynamik noch nicht ausreiche, um den Goldpreis über kritische Widerstandsniveaus zu bringen.Die jüngste Umfrage zeigt, dass die Analysten an der Wall Street leicht optimistisch gestimmt sind, während die Stimmung unter den Privatanlegern an der Main Street gleichmäßig ausgeglichen ist.Vergangene Woche nahmen 19 Wall-Street-Analysten an der Goldumfrage teil. Von den Teilnehmern äußerten sich zehn Analysten, d. h. 53%, in Bezug auf Gold auf kurze Sicht optimistisch. Gleichzeitig waren fünf Analysten bzw. 26% für die neue Woche skeptisch gestimmt, und vier Analysten bzw. 21% glauben an einen Seitwärtstrend der Preise.Weiterhin wurden 483 Stimmen in Online-Umfragen eingereicht. 182 Teilnehmer bzw. 38% gingen davon aus, dass der Goldpreis in der neuen Woche steigen würde. Weitere 181 bzw. 37% sprachen sich für einen niedrigeren Preis aus, während 117 Teilnehmer bzw. 24% sich kurzfristig neutral äußerten.© Redaktion GoldSeiten.de