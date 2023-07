Blackwolf unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Optimum Ventures

Blackwolf Copper and Gold Ltd. gab vergangene Woche bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit Optimum Ventures Ltd. abgeschlossen hat, der zufolge Blackwolf alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Optimum erwerben wird.Jeder Optimum-Aktionär ist berechtigt, 0,65 Stammaktien von Blackwolf für jede Optimum-Aktie zu erhalten.Das kombinierte Unternehmen werde von zahlreichen operativen und entwicklungsbezogenen Synergien profitieren, heißt es in der Pressemitteilung. Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt und von den Aktionären von Optimum nachdrücklich unterstützt.Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang September 2023 erwartet.© Redaktion MinenPortal.de