Gold steigt bis 2026 auf 2.500 $ und dann auf 5.000 $  Florian Grummes

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Florian Grummes über Gold, den US-Dollar und die Politik der Federal Reserve.Laut dem Geschäftsführer von Midas Touch Consulting hat sich Gold in den letzten 12 Jahren auf den Ausbruch auf 2.500 $ vorbereitet und muss nun den letzten Widerstand durchbrechen, um sein "phänomenales" Aufwärtspotenzial zu erschließen. "Seit 2011 befindet sich Gold in einer Art Konsolidierungsmuster", so Grummes. "Alles, was Gold braucht, ist der Durchbruch der Marke von 2.070 $ [...] Von 1.920 $ kann Gold in den nächsten sechs bis acht Monaten leicht um 600 $ ansteigen."Die Schlüsselfrage für den Markt sei, wann der Goldpreis die Marke von 2.070 $ je Unze durchbreche. Dies könne zwischen einigen Monaten und einem Jahr dauern. "Aber es wird den Goldpreis in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich nach oben katapultieren", meint Grummes.Aus technischer Sicht könne Gold schnell 2.500 $ erreichen und dann auf 3.500 $ und 5.000 $ steigen. "Diese Formation hat sich in den letzten 12 Jahren herausgebildet. [...] Das Aufwärtspotenzial ist phänomenal", so der Experte.Im Falle einer Abwärtsbewegung rechnet Grummes damit, dass der Goldpreis nicht viel tiefer als 1.800 $ fallen würde.© Redaktion GoldSeiten.de