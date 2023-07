Goldaktien an wichtiger Unterstützung

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen setzen ihre jüngste Korrektur nach unten fort und sorgen für eine zunehmend trübe Stimmung. Selbst Contrarian-Trader haben sich größtenteils von diesem aussichtsreichen Sektor verabschiedet. Doch die führende Goldaktien-Benchmark ist gerade mit zwei wichtigen Unterstützungszonen zusammengerückt. Nachdem dies das letzte Mal der Fall war, stiegen die wichtigsten Goldaktien schnell wieder um mehr als ein Drittel an. Heute sieht es also nach einer guten Kaufgelegenheit aus.Das Konzept des Aktienhandels ist einfach: niedrig kaufen und hoch verkaufen. Aber diese einfache Aufgabe ist für die große Mehrheit der Händler schwer zu erfüllen. Sie lassen sich von der Herdenstimmung leiten, die sie zum Gegenteil verleitet. Die aufregende Gier des Volkes verleitet sie dazu, zum genau falschen Zeitpunkt hoch zu kaufen. Nach den anschließenden, die Stimmung ausgleichenden Verkäufen verleitet sie die übermäßige Angst dazu, unter großen Verlusten zu verkaufen.Um niedrig zu kaufen und dann hoch zu verkaufen, müssen wir unsere eigenen Emotionen überwinden und dann handeln, wenn wir es am wenigsten wollen. Je schlechter sich ein Sektor nach einem größeren Ausverkauf fühlt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vor einer größeren Erholung die Talsohle erreicht. Daher sind die Goldaktien, die heute wirklich in Ungnade fallen und in Apathie versinken, ein gutes Omen. Wir haben in den letzten Wochen aggressiv gekauft, um unsere Newsletter-Handelsbücher aufzufüllen und zu versuchen, diese Bodenbildung zu überbrücken.Der marktbeherrschende GDX-Goldaktien-ETF ist nach wie vor die führende Benchmark in diesem Sektor und hatte in diesem Monat einen schweren Stand. Mit Stand von Mitte der Woche ist er im Juni bisher um satte 5,5% gefallen. Das ist sicherlich nicht unerheblich, und so ist es kein Wunder, dass die Händler von den Goldbergbauaktien nicht gerade begeistert sind. Ihre jüngste Talfahrt wurde durch den Rückschlag des Goldpreises im Mai angeheizt, der sich im Juni bis heute auf einen Verlust von 2,7% ausweitete. GDX hat die Verluste von Gold um 2,0x verstärkt.Interessanterweise ist dies eher ein niedriger Wert, da die großen Goldbergbauaktien dieses börsengehandelten Fonds dazu neigen, Goldbewegungen um das 2- bis 3-fache zu verstärken. Die Goldaktien haben sich also in diesem Monat etwas besser entwickelt als das Metall, das sie fördern. Die demoralisierende Talfahrt im Juni ist die Fortsetzung eines größeren Ausverkaufs, der Anfang Mai begann und durch die übliche Sommerflaute bei Gold noch verschärft wurde. Der Juni ist der Spitzenmonat dieser saisonal schwächsten Periode.Ein wichtiger Grund dafür, dass es den Händlern in der Regel nicht gelingt, ihre eigene Gier und Angst zu überwinden, liegt darin, dass wir Menschen eine starke angeborene Tendenz zur Unmittelbarkeit haben. Unsere Weltanschauung ist durch eine starke Übergewichtung dessen, was uns gerade widerfährt, getrübt. Man kann jahrelang sehr glücklich sein, dann taucht eine größere Herausforderung auf und man hat das Gefühl, dass die Welt um einen herum zusammenbricht. Händler betrachten die Märkte durch eine "Was-hast-du-für-mich-gerne-getan"-Linse.Nach jahrzehntelanger aktiver Spekulation und dem Verfassen von Finanznewslettern habe ich festgestellt, dass das beste Gegenmittel hierfür einfach darin besteht, die Perspektive zu wahren. Anstatt zuzulassen, dass sich unsere Wahrnehmung der Märkte zu sehr auf die Gegenwart konzentriert, müssen wir laufende Preistrends in einem breiteren Kontext betrachten. Ein 4%iger GDX-Rückgang wie am vergangenen Dienstag fühlt sich schrecklich an, aber wenn man ihn innerhalb der letzten sechs Monate oder so betrachtet, ist er keine große Sache.Dieser grundlegende GDX-Chart der letzten paar Jahre oder so bietet diesen wesentlichen Rahmen. Ja, Goldaktien korrigieren, und Ausverkäufe sind schmerzhaft zu überstehen, so dass sie eine zunehmend bearische Stimmung schüren. Aus einer ausgewogeneren längerfristigen Perspektive sieht es jedoch so aus, als würde dieser angeschlagene Sektor die Talsohle erreichen. Dieser natürliche Prozess bereitet den Weg für den nächsten großen Aufschwung. Contrarian Trader sollten also kaufen und nicht den Kopf in den Sand stecken.Obwohl die großen Goldaktien, die den GDX dominieren, seit Anfang Mai zunehmend aufgegeben werden, befinden sie sich weiterhin in einem starken Aufwärtstrend. Sie bildeten Ende September einen wichtigen 2,5-Jahres-Tiefpunkt aus, nachdem sie auf extreme Tiefststände der Aktienpanik gedrückt worden waren. Seitdem haben sie sich in einem starken Aufwärtstrend nach oben bewegt und sowohl höhere Tiefst- als auch Höchststände erreicht. Beim Höchststand Mitte April hatte GDX in 6,5 Monaten um beeindruckende 63,9% zugelegt!Aber große Aufwärtsbewegungen sind nie eine saubere, lineare Angelegenheit, sie bewegen sich unregelmäßig vorwärts, indem sie zwei Schritte vorwärts machen, bevor sie wieder einen Schritt zurückgehen. Der Grund dafür ist die kollektive Gier-Angst-Dynamik der Händler. Nach großen Aufschwüngen wird die Gier übermächtig und droht, zu früh zu viele Käufe in der nahen Zukunft zu tätigen, was die Aufschwünge vorzeitig erschöpft und abwürgt. Scharfe Korrekturen im Anschluss an diese großen Aufschwünge beseitigen also die Gier, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.Der erste große Anstieg dieses großen Aufschwungs dauerte von Ende September bis Ende Januar, als GDX in nur 4,0 Monaten große Gewinne von 52,1% verzeichnete. Dies war größtenteils ein notwendiger V-Abpraller nach dem extremen Ausverkauf im letzten Sommer. Die großen Zuwächse der großen Goldaktien wurden durch den kräftigen Anstieg des Goldpreises um 20,2% in etwa der gleichen Zeitspanne angeheizt. Die Hebelwirkung von GDX auf Gold betrug also das 2,6-fache und lag damit genau in der Mitte dieses 2- bis 3-fachen Bereichs.Aber Gold hatte sich so schnell so weit erholt, dass es wirklich überkauft war und weit über seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen war. Dies schürte eine übermäßige Gier, so dass die Chancen für einen Ausverkauf in der Mitte des Aufwärtstrends stiegen, um die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Im Februar kam es zu einem scharfen, aber dennoch gesunden Pullback, der die Goldaktien schnell mit nach unten zog. GDX verstärkte den 7,2%igen Rückschlag des Goldpreises um das 2,8-fache auf eine 19,8%ige Korrektur innerhalb von 1,4 Monaten.Der erste große, schrittweise Rückzug dieses Aufwärtstrends hat seine Aufgabe, die Gier zu beseitigen, wirklich erfüllt. Nach diesem Ausverkauf nahm die Stimmung bei den Goldaktien Ende Februar bis Anfang März ziemlich ab. Die Händler gingen davon aus, dass dieser Sektor per Saldo weiter fallen würde, also gaben sie auf und verkauften niedrig. Der GDX näherte sich jedoch gleichzeitig zwei wichtigen Unterstützungszonen, nämlich der Aufwärtstrendunterstützung und dem wichtigeren 200-DMA.200Dmas sind ideale technische Basislinien, von denen aus man Überkauftheit und Übersättigung messen kann. Sie folgen den Kursen allmählich, wenn sich die vorherrschenden Niveaus ändern, und bewegen sich dennoch langsam genug, um die tägliche Volatilität herauszudestillieren, die die Gier und Angst der Händler so sehr schürt. Diese technischen Schlüssellinien erweisen sich oft als starke Unterstützung für größere Ausverkäufe innerhalb eines laufenden Aufwärtstrends und kündigen Umkehrungen an. Kleinere Ausverkäufe tendieren dazu, in der Nähe der 50Dmas nach oben abzuprallen.