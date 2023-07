Die Fed braucht die Inflation, um zu überleben

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Greg Mannarino über die Geldpolitik der US-Notenbank.Der Gründer von traderschoice.net glaubt, dass das eigentliche Ziel der Fed mit ihrer aggressiven Zinserhöhungspolitik darin besteht, die Märkte anzukurbeln, um die Unternehmensgewinne zu steigern: "Die Zentralbanken versuchen verzweifelt, uns davon zu überzeugen, dass durch die Anhebung der Zinssätze schließlich ein Wunder geschehen und die Inflation zurückgehen wird.[...] Der Grund, warum eine Zentralbank die Zinssätze anhebt, ist, die Verfügbarkeit von Krediten für kleine Unternehmen zu unterbinden, die wegen dieses ganzen Mechanismus sterben, die Agenda der Unternehmen zu erfüllen, weil sie so ziemlich alles überstehen können, und den Verbraucher zu vernichten."Mannarino verweist auch auf die umgekehrte Renditekurve als Indikator dafür, dass sich dieser volatile Markt noch viel länger hinziehen wird: "Eine umgekehrte Renditekurve ist so etwas wie eine große, fette, hässliche rote Fahne am Himmel, die uns sagt, dass es der Wirtschaft nicht nur im Moment schlecht geht, sondern dass es auf dieser Renditekurve, die unglaublich invertiert ist, noch viel schlimmer werden wird."Er schließt mit der Behauptung, dass die bevorstehende Einführung der FedNow-Plattform für sofortiges Geld durch die Zentralbank Ende dieses Monats einen Wechsel zu einem digitalen Geldsystem signalisiert: "Wir gehen zu einem vollständig digitalen System unter der vollen Kontrolle der Federal Reserve über.[...] Kein Papiergeld mehr, kein Silbergeld oder das, was früher einmal Silbergeld war, keine Münzen oder ähnliches. Wir gehen zu einem vollständig digitalen System über."© Redaktion GoldSeiten.de