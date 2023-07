Der nächste Schritt der BRICS: Eine Rückkehr zum Goldstandard?  Interview mit Simon Hunt

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Simon Hunt über die BRICS-Nationen und die von ihnen angestrebte gemeinsame Währung.Der Gründer von Simon Hunt Strategic Services erklärt, dass der Einfluss der BRICS-Länder – Brasilien, Russland, Indien, China und Südamerika – nicht unterschätzt werden sollte, insbesondere wenn es um die Bedrohung des US-Dollars als Weltreservewährung gehe: "Die Beteiligung der BRICS war eine bewusste, langsame Bewegung [...] ich denke, sie sind jetzt in der Lage, den nächsten Schritt nach oben zu machen. Es ist ein sehr ernsthafter Angriff auf die Welt des Dollars, die seit dem Zweiten Weltkrieg existiert."Der nächste Schritt der BRICS-Länder könnte die Einführung einer neuen goldgedeckten Währung sein, so Hunt. Der bevorstehende August-Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika wird genau beobachtet, um Hinweise darauf zu erhalten, wie diese neue Währung aussehen wird und wie schnell sie eingeführt werden kann. Und diese Ankündigung und Einführung könnte kurz bevorstehen, meint Hunt. "Mitte der 2020er Jahre, also nur noch wenige Jahre entfernt, wird sie in Gold konvertierbar sein", sagte er. "Ich denke, wir werden irgendwann [eine vollständige Rückkehr zum Goldstandard] erleben. Das wird wahrscheinlich vor 2030 durch die Länder geschehen, die jetzt und in Zukunft Mitglieder von BRICS+ sind."Vielen sei die innere Struktur der BRICS-Gruppe nicht bewusst, weshalb ihr Einfluss oft übersehen werde: "Die BRICS haben sich sehr stark dafür entschieden, einen neuen Mechanismus zu entwickeln, der gegen die G7-Länder gerichtet ist. Die Menschen wissen, welche Tiefe die BRICS in ihrem Sekretariat geschaffen haben", so Hunt. "Sie haben spezielle Sekretariate für jeden einzelnen Bereich der Welt, sei es Geopolitik, Handel, Finanzen, Bildung und sogar Sport."Die BRICS-Gruppe sei zudem dabei, sich zu vergrößern. Berichten zufolge seien 20 Länder daran interessiert, dem BRICS-Bündnis beizutreten, darunter Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, Iran, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Thailand und Venezuela.© Redaktion GoldSeiten.de