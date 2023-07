Weg vom US-Dollar  Bangladesch und Indien beginnen bilateralen Handel in Rupien

Wie The Daily Star berichtet, schließt Bangladesch sich den weltweiten Bemühungen an, die übermäßige Abhängigkeit vom US-Dollar bei der Abwicklung von Auslandsgeschäften zu verringern. Ab dem heutigen Tag werde das Land bilaterale Transaktionen mit Indien in Rupien abwickeln.Dieser Schritt werde den Importeuren eine gewisse Erleichterung verschaffen, da sie damit in der Lage seien, Akkreditive in Rupien zu eröffnen, um einen Teil der Produkte aus dem Nachbarland zu beziehen, wodurch die Verwendung des US-Dollars bis zu einem gewissen Grad reduziert werde.Die Regierung habe die Einfuhrbestimmungen aufgrund der Verknappung des amerikanischen Greenback verschärft, um einen weiteren Abbau der Devisenreserven zu verhindern. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr um fast 30% gesunken.© Redaktion GoldSeiten.de