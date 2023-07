John Feneck: Schnäppchenjagd vor der Nach-Sommer-Rallye

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network mit John Feneck über Investmentchancen im Bergbausektor und die Bedeutung der Saisonalität.Der Portfoliomanager und Berater bei Feneck Consulting erklärt, dass er die Saisonalität bei der Positionierung in Aktien berücksichtigt, und ermutigt andere, dies ebenfalls zu tun: "Wir nutzen die Monate Juli und August, um uns in einigen Titeln zu positionieren, da wir davon ausgehen, dass es von Ende August bis November zu einer Rallye kommen wird. In der Sommerzeit und auch im Dezember, wenn die Leute ihre Hausaufgaben nicht machen, machen wir die meiste Arbeit, denn dann kann man riesige Schnäppchen machen. Wenn man Lust hat, etwas mit ihnen zu machen und sie später im nächsten oder übernächsten Jahr zu veräußern, kann man unserer Meinung nach eine Menge Geld verdienen."Feneck erwähnt im Interview einige Firmen die sein Interesse geweckt haben. Abgesehen von Aktien spricht er darüber, wo der Goldpreis derzeit Unterstützung und Widerstand findet. Seiner Meinung nach setellen 1.790 bis 1.800 US-Dollar pro Unze nach wie vor eine wichtige Grenze dar, obwohl die Marke von 1.820 bis 1.865 US-Dollar ebenfalls Bestand haben dürfte. Seiner Ansicht nach hält sich das gelbe Metall weiterhin gut, selbst vor dem Hintergrund starker US-Wirtschaftsdaten und der Erwartung weiterer Zinserhöhungen.© Redaktion GoldSeiten.de