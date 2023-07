Canada Nickel Company: Neueste Bohrergebnisse auf Midlothian, bestätigt bedeutende Entdeckung

Bohrung ID Von Bis Länge Ni Co Pd Punkt Cr Fe S

(m) (m) (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)

MID23-01* 1.5 345.0 343.5 0.28 0.01 0.003 0.003 0.16 4.55 0.02

MID23-02 7.7 401.0 393.3 0.29 0.01 0.003 0.005 0.14 4.79 0.06

MID23-03 6.1 401.0 394.9 0.29 0.01 0.003 0.004 0.12 4.70 0.02

MID23-04 9.0 401.0 392.0 0.26 0.01 0.005 0.006 0.15 4.77 0.02

Einschließlich 80.0 401.0 321.0 0.29 0.01 0.003 0.005 0.11 4.22 0.01

Bohrung ID Von Bis Länge (m) Brucit Pentlandit (%) Awaruite (%) Heazlewoodit (%)

(%)

MID23-04 120.5 122.0 1.5 0.58 0.00 0.10 0.12

MID23-04 138.5 140.0 1.5 4.55 0.00 0.26 0.09

MID23-04 150.5 152.0 1.5 7.44 0.00 0.26 0.05

MID23-04 159.5 161.0 1.5 11.50 0.00 0.34 0.15

MID23-04 170.0 171.5 1.5 7.42 0.00 0.14 0.16

MID23-04 180.5 182.0 1.5 11.80 0.00 0.30 0.05

Durchschnitt 7.21 0.00 0.23 0.10

Bohrung ID Zone Östliche Ausrichtung (mE) Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchwinkel () Länge (m)

MID23-01 Midlothian 499710 5303026 180 -50 345

MID23-02 Midlothian 499299 5303052 180 -50 401

MID23-03 Midlothian 498902 5303053 180 -50 401

MID23-04 Midlothian 500915 5303042 180 -50 401

- Alle Bohrlöcher ergaben lange Abschnitte mit einem Nickelgehalt von 0,29 %, die in einer Mineralisierung endeten. Alle vier Bohrlöcher erreichten die Mineralisierung innerhalb von 10 Metern von der Oberfläche- Die Mineralisierung ist entlang einer Streichlänge von 2,0 Kilometern und einer Breite von 250 Metern innerhalb eines Zielabschnitts, der 12 % größer ist als der Crawford-Ressourcenabschnitt, abgegrenzt.- Die Mineralogie zeigt einen signifikanten Brucit-Gehalt, der von Canada Nickels Kohlenstoffspeicherverfahren genutzt wird, wobei die jüngsten Ergebnisse fast viermal höher sind als der Crawford-Durchschnitt von 1,9 %.TORONTO, 11. Juli 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC), (OTCQX: CNIKF) gab heute die Untersuchungsergebnisse der letzten drei von vier Bohrlöchern bekannt, die auf ihrem Grundstück Midlothian gebohrt wurden. Canada Nickel kann im Rahmen eines Optionsabkommens mit Canadian Gold Miner Corp. und Laurion Mineral Exploration Inc. durch eine Kombination aus Barzahlungen, Aktienemissionen, Explorationsausgaben und einer Nettoschmelzabgabe eine 100%ige Beteiligung am Grundstück erwerben.Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Diese hervorragenden Ergebnisse von Midlothian, bei denen alle Bohrlöcher gute Nickelgehalte in langen mineralisierten Abschnitten von mehreren hundert Metern aufweisen, die weniger als zehn Meter von der Oberfläche entfernt beginnen, bestätigen Midlothian als bedeutende Entdeckung. Midlothian ist eines unserer zehn Grundstücke mit einem geophysikalischen Fußabdruck, der größer ist als der von Crawford, und diese jüngsten Ergebnisse bestätigen erneut den Erfolg unseres geophysikalischen Zielansatzes. Darüber hinaus zeigen diese jüngsten Proben mit hohem Brucitgehalt auch das Potenzial für eine beträchtliche Kohlenstoffspeicherung bei Midlothian unter Verwendung des In-Process-Tailings (IPT)-Karbonisierungsprozesses, den das Unternehmen entwickelt."Das Grundstück Midlothian liegt 70 Kilometer südsüdöstlich von Timmins und 25 Kilometer westlich von Matachewan und ist über eine Straße direkt erreichbar. Im Winter 2023 wurden vier Bohrlöcher abgeschlossen. Alle vier Bohrungen durchschnitten mineralisiertes Dunit in geringer Tiefe (Abbildung 1). Diese Bohrungen wurden auf einem 2,7 Kilometer langen und 0,4 bis 0,9 Kilometer breiten Zielgebiet mit einer Zielfläche von 1,7 km2 (verglichen mit der Ressource Crawford von 1,5 km2) niedergebracht. Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsinformationen zu den letzten drei Bohrlöchern. (siehe MID23-01 Untersuchungsergebnisse in der Pressemitteilung vom 24. Mai 2023 und nickelhaltige Mineralogie in der Pressemitteilung vom 13. April 2023 für frühere Ergebnisse).*Die Testergebnisse für MID23-01 wurden bereits in einer früheren Mitteilung veröffentlicht und werden hier der Vollständigkeit halber wiederholt.Die Bohrlöcher MID23-02 und MID23-03 durchschnitten lange, ununterbrochene Abschnitte mit stark serpentinisiertem Dunit, der nahe der Oberfläche bei etwa sechs Metern beginnt und in der Tiefe noch offen ist.Bohrloch MID23-04 stieß auf einen serpentinisierten Peridotit, gefolgt von Pyroxenit und einem langen Abschnitt mit mineralisiertem Dunit, der in der Tiefe offen blieb.Die mineralogische Analyse der Proben aus Bohrloch MID23-04 zeigt, dass Awaruite und Heazlewoodit die vorherrschenden Nickelminerale sind, wobei Awaruite etwa 70 % der gewinnbaren Nickelminerale ausmacht. Brucit, das reaktivste kohlenstoffspeichernde Mineral, wies im Durchschnitt 7,2 % auf, fast das Vierfache der bei Crawford festgestellten Mengen, die im Durchschnitt 1,9 % Brucit betrugen, wobei mehrere Einzelproben über 11 % lagen. Siehe Tabelle 2.Abbildung 1. Planansicht der Midlothian-Bohrungen mit Untersuchungsergebnissen.Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probennahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen Bilder wurden von Canada Nickel anhand von Datensätzen erstellt, die vom Ontario Geological Survey bereitgestellt wurden. Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. 