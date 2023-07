Anglo American testet wichtige Unterstützung

Quelle Chart: stock3

Das britisch/südafrikanische Minenunternehmen Anglo American erschien noch zum Ausklang des Monats März in einer hochgradig chancenreichen Situation. Siehe dazu die vergangene Analyse vom 24. März . Faktisch löste sich die Chance jedoch negativ aus. Dabei deutete sich bei der Generierung neuer Verlaufstiefs, mitsamt Einbruch unter die langfristige Aufwärtstrendlinie, eine weitere Kursschwäche bis zur gegenwärtig erreichten Zone um 26,00 EUR an. Mehr dazu im Nachgang.Das bereits zur letzten Analyse benannte Abwärtsziel rund um 26,00 EUR wurde bisher zweimal touchiert und zuletzt sogar temporär unterschritten. Sollten sich die Notierungen daher nicht unmittelbar stabilisieren können, droht eine weitere Korrekturwelle. Im Kontext der jüngsten Edelmetall- und Rohstoffstärke könnte es jedoch diese Überraschung geben.Zumindest temporär wäre eine Gegenbewegung möglich. Verbleibt der Aktienkurs daher oberhalb von 26,00 EUR, insbesondere über dem letzten Reaktionstief von 25,22 EUR, besteht zunächst ein Reaktionspotenzial in Richtung der Marke von 29,58 EUR. Dort könnte es temporär zu ersten Gewinnmitnahmen kommen. Zieht die Aktie jedoch auch darüber hinaus, wäre eine zusätzliche Performance bis knapp 32,00 EUR sowie dem folgend in Richtung 35,00 EUR je Anteilsschein denkbar.Der generelle Chartbias wäre in diesem Fall etwas aufgehellter, obgleich der übergeordnete Abwärtstrend bei Notierungen unterhalb von 35,86 EUR aktiv bleibt. Erst darüber wäre die Chance einer mittel- bis langfristigen Erholung als erhöht anzusehen. Andernfalls könnte bereits zeitnah die nächste Bärenkeule drohen. Sollten sich hierbei der Abwärtstrend weiter fortsetzen, wäre bei einem nochmaligen Rückgang unter 26,00 EUR ganz klar Gefahr in Verzug.Kurse unterhalb von 25,22 EUR erlauben dabei nämlich weiteres Korrekturpotenzial bis zur Unterstützung bei 21,94 EUR. Dies würde einem weiteren Kursabschlag von mehr als 15 % entsprechen. Die Bären wären dementsprechend unverändert im Vorteil und eine Stabilisierung müsste dementsprechend weiter abgewartet werden.Die Bullen lassen jegliches Engagement vermissen. Somit bleibt einzig der gegenwärtige Rettungsanker im Bereich von 26,00 EUR als Hoffnung existent. Sollten sich die Notierungen daher jetzt stabilisieren können, erscheint eine Gegenbewegung in Richtung 29,55 EUR möglich. Oberhalb davon könnte es sogar in Richtung 35,00 EUR aufwärts gehen.Das frische Reaktionstief aus der vergangenen Woche lastet auf der Aktie. Kommt es daher zu neuerlicher Kursschwäche, wäre insbesondere unterhalb dieses Tiefs bei 25,22 EUR von einer Anschlusskorrektur auszugehen. Diese erlaubt weiteres Abschlagspotenzial bis zur nächsten Unterstützung bei 21,94 EUR.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.