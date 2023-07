UBS rät Anlegern zu Investitionen in US-Staatsanleihen und Gold

Nach Ansicht von UBS Wealth Management sollten Anleger ihre Portfolios mit sicheren Anlagen wie US-Staatsanleihen und Gold aufstocken, dies berichtet die South China Morning Post . Den Analysten zufolge könnten die USA in eine Rezession abrutschen, was die US-Notenbank dazu veranlassen würde, die Straffung der Finanzpolitik umzukehren und den US-Dollar zu schwächen.Wie Hu Yifan, Chief Investment Officer für den asiatisch-pazifischen Raum bei der Anlageberatungseinheit der UBS Group, am Montag während eines Webinars erklärte, werde allgemein davon ausgegangen, dass es im dritten oder vierten Quartal nach zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen durch die Fed zu einer Rezession kommen dürfte. Diese dürfte zwar wahrscheinlich recht mild ausfallen, werde aber den US-Dollar unter Druck setzen.Gold könnte laut Yifan in den nächsten sechs Monaten wieder auf 2.000 US$ je Unze steigen, wenn der Dollar unter dem Einfluss einer Umkehr der Zinspolitik an Wert verliere.© Redaktion GoldSeiten.de