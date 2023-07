Kehrt sich das Verhältnis von Inflation und Goldpreisen um?

Gold galt bisher gemeinhin als Absicherung gegen Inflation. Entsprechend kam es zu höheren Preisen, wenn die Inflation hoch ausfiel – und umgekehrt. Laut einem Artikel von Kitco News könnte diese traditionelle Beziehung im aktuellen Wirtschaftsumfeld ihre Bedeutung verloren haben.In letzter Zeit sei die Beziehung zwischen Goldpreis und Inflationsmeldungen komplexer geworden. Dies sei größtenteils auf die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve zurückzuführen, die eine Anhebung der Zinssätze vorsieht, um die aktuelle Inflationsrate zu bekämpfen und sie auf das Ziel von 2% zu senken. Sollte der heute erwartete Bericht über den US-Verbraucherpreisindex daher wie vorhergesagt einen Rückgang der Inflation zeigen, könnte dies die Stimmung am Goldmarkt sogar verbessern. In diesem Szenario würde der Rückgang der Inflation den Druck auf die US-Notenbank mindern, die Zinsen weiter aggressiv anzuheben.Prognosen zufolge könnte der heutige Bericht in Folge der aggressiven Zinserhöhungen das niedrigste Inflationsniveau in den Vereinigten Staaten seit über zwei Jahren ausweisen. Kitco zitiert einen Artikel von Martin Baccardax in TheStreet. Dort heißt es: "Die Prognosen der Wall Street deuten darauf hin, dass die Verbraucherpreise im Juni um 3,1 % gestiegen sind, verglichen mit dem Vier-Jahrzehnte-Hoch von 9,1% im gleichen Zeitraum des Vorjahres und dem 4%-igen Anstieg im Mai."In Erwartung des Inflationsberichts, der einen deutlichen Rückgang sowohl der Gesamt- als auch der Kerninflation widerspiegle, haben Kitco einen Anstieg des Goldpreises beobachtet, der von einem Rückgang der Renditen und des Dollarkurses begleitet wurde. Der Chartexperte Gary Wagner ist daher der Meinung, dass eine schwächer gemeldete Inflation sich positiv auf den Goldpreis auswirken wird. Dies könne eine Dynamik erzeugen, die den Goldpreis auf seinen derzeitigen Widerstand bei 1.955 USD steigen lasse.© Redaktion GoldSeiten.de