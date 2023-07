TinOne Resources erwirbt aussichtsreiches Zinn-Lithium-Projekt Mount Maurice

Vancouver, 11. Juli 2023 - TinOne Resources Inc. (TSX.V: TORC) (OTCQB: TORCF) (Frankfurt: 57Z0) ("TinOne" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass ihm insgesamt 243 km2 an neuen Explorationsgebieten im Nordosten Tasmaniens gewährt wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen weitere 133 km2 beantragt, deren Erteilung in den kommenden Monaten empfohlen wurde. Die straßenzugänglichen Grundstücke, die zusammen als Mount Maurice Projekt bezeichnet werden, gelten als aussichtsreich für Zinn- und Lithiummineralisierungen. Während der Nordosten Tasmaniens historisch gesehen eine Zinn- und Wolfram produzierende Region ist, haben sich die jüngsten Explorationen mehrerer Unternehmen in der Umgebung der Grundstücke von TinOne auf die Lithium-Prospektivität konzentriert.- Dominante Landposition: Der Erwerb des Mount-Maurice-Projekts stärkt die Position des Unternehmens im Nordosten Tasmaniens mit Schwerpunkt auf Zinn- und Lithiumexploration.- Aussichten auf eine Zinn- und Lithiummineralisierung: Das Projekt Mount Maurice befindet sich auf einem komplexen Granitbatholithen, der Greisen-Zonen enthält, die als aussichtsreich für eine Zinn- und Lithiummineralisierung gelten.- Das Projekt ist über Straßen zugänglich: Ein forstwirtschaftliches Wegenetz erschließt das Projekt."Wir glauben, dass der Nordosten Tasmaniens ein erstklassiges Gebiet für die Entdeckung von Zinn- und Lithiumlagerstätten ist", sagte Chris Donaldson, Executive Chairman. "Unsere jüngsten Explorationsergebnisse, insbesondere die Entdeckung einer Lithiummineralisierung in unserem Projekt Aberfoyle, nur 20 Kilometer südlich von Mount Maurice, haben uns dazu veranlasst, das Lithiumpotenzial vieler zinn- und wolframhaltiger Granite aus dem Devon im Nordosten Tasmaniens neu zu bewerten. Diese Bewertung hat uns dazu veranlasst, das Projekt Mount Maurice abzustecken, ein Gebiet, in dem es bisher nur wenige moderne Explorationen gab, das jedoch dokumentierte Greisen-Alterationszonen enthält, die in aussichtsreichen Graniten aus dem Devon vorkommen. Wir freuen uns darauf, dieses neue Projekt in Angriff zu nehmen und zu erkunden.Der südliche Rand der Mount-Maurice-Grundstücke liegt etwa 20 Kilometer nördlich des unternehmenseigenen Sn-W-Li-Projekts Aberfoyle (siehe Pressemitteilung vom 15. März 2023; Abbildung 1). Die von der Straße aus zugänglichen Claims liegen unter dem 35 mal 15 Kilometer großen, mehrphasigen Scottsdale-Granit-Batholith, der als aussichtsreich für eine Zinn- und Lithiummineralisierung gilt. In diesem Gebiet wurden in der Vergangenheit nur sehr wenige Explorationen durchgeführt, abgesehen von regionalen geochemischen Untersuchungen von Bachsedimenten, gezielten geologischen Kartierungen und kleineren Schürfungen. Die Ergebnisse der Schürfungen auf dem Sn-Cu-Vorkommen Mount Maurice, das im Zentrum des Projekts liegt, ergaben Gehalte von bis zu 0,78 % Sn und 1,4 % Cu aus Quarzadern, die in greisenhaltigen (grob glimmerveränderten) Granit einschneiden (Ellis, 1984). Diese mineralisierten Vorkommen wurden noch nicht durch Bohrungen erprobt und es wurden noch keine Lithiumanalysen an Gesteins- oder Bachsedimentproben durchgeführt. Ein Phase-1-Explorationsprogramm im Stil einer Erkundung, das projektweite Bachsedimentuntersuchungen, Schürfungen und Gesteinsproben umfasst, ist derzeit in Planung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71307/TinOne_11072023_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Lage der Explorationslizenzen des Unternehmens in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion von Tasmanien, Australien. Ebenfalls dargestellt ist die Lage bekannter Granitintrusionen aus dem Devon, die regional mit einer Zinn-Wolfram-Lithium-Mineralisierung in Verbindung stehen. Die Lage der von anderen Unternehmen gehaltenen Grundstücke im Nordosten Tasmaniens ist ebenfalls dargestellt.Das Projekt wurde durch Abstecken erworben und stellt eine Bereicherung für das Projektportfolio des Unternehmens im Explorationsstadium im Nordosten Tasmaniens dar. Die nördliche Konzession (EL36/2022) bei Mount Maurice wurde bereits erteilt, während die südliche Konzession (EL39/2022) beantragt wurde und voraussichtlich in den kommenden Monaten erteilt werden wird.Ellis, P.D., 1984, Relinquishment Report, Mt. Maurice, EL 43/82, Nordost-Tasmanien, Open File, https://mrt.tas.gov.au TinOne Resources Inc. ist eine an der TSX Venture Exchange notierte kanadische Aktiengesellschaft mit einem hochwertigen Portfolio an Zinn-, Zinn/Wolfram- und Lithiumprojekten in den Tier-1-Bergbauregionen von Tasmanien und New South Wales, Australien. Das Unternehmen kontrolliert einige der wichtigsten Zinngebiete in Tasmanien, darunter Aberfoyle, Rattler Range und Great Pyramid, und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines viel versprechenden Portfolios. 