BRICS-Goldwährung?!, Giftwasser & irres Deutschland

Frankreich kritisiert Deutschland für seine Energiepolitik, denn einerseit importiere man immer mehr Atomstrom aus Frankreich, widersetze sich aber sämtlicher Gesetzgebung pro Atomkraft.Die vom BVG geforderte Zwangspause für den Heizungshammer scheint die Koalition verstreichen lassen zu wollen, denn bisher wurden keinerlei Verbesserungsvorschläge aufgegriffen.Der Bayerische Fachartzverband ruft alle Bürger auf, eine Petition gegen die elektronische Patientenakte zu zeichnen, da Datenmißbrauch drohe. Gerade erst wurde die Barmer gehackt. Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht.Laut einer anonymen Mitarbeiterin des RBB steht der ÖR in seiner heutigen Form vor dem Aus.Gold bleibt weiter gefragt und es verlagert sich in den Osten. Die Beschlagnahme der Währungsreserven der russischen Zentralbank war ein Warnzeichen. Gleichzeitig ist eine vermutlich goldgedeckte BRICS-Währung in Arbeit. Dollar-Dämmerung.