Schwächere US-Inflation lässt Goldpreis über 1.950 $ steigen

Der Goldpreis stieg am frühen Donnerstag über 1.950 USD und stabilisierte sich in der Nähe eines Monatshochs, dies berichtet Investing.com . Als Grund werden die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten genannt, welche die Erwartung einer weniger aggressiven US-Notenbank beflügelten.Die Daten belegen dem Artikel zufolge, dass die aggressiven Zinserhöhungen der Fed im vergangenen Jahr Früchte trugen und die Bank ihren aggressiven Kurs entsprechend früher als erwartet zurückfahren könnte. Das Szenario deute darauf hin, dass der Druck auf Gold durch die hohen Zinssätze nachlasse, welche das gelbe Metall im vergangenen Jahr stark belastet hatten.Der US-Dollars sank nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex auf ein 15-Monats-Tief, davon profitierten Gold und andere Rohstoffe, die in Dollar gehandelt werden.Die US-Inflation liegt trotz der niedrigeren VPI-Daten weiterhin über den von der Federal Reserve anvisierten 2%. Laut Investing.com dürfte die Zentralbank in naher Zukunft weitere Zinserhöhungen vornehmen, wobei die Märkte von einer Anhebung um mindestens 25 Basispunkte auf der Sitzung Ende Juli ausgehen.© Redaktion GoldSeiten.de