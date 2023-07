Fünf Schritte zum Schutz Ihres Portfolios mit physischem Gold

Die Webseite GoldCore.com veröffentlichte kürzlich ein Video, in welchem Dave Russell erklärt, wie das eigene Portfolio mit Hilfe von physischem Gold geschützt werden kann. Der Direktor von GoldCore führt dazu durch fünf entscheidende Schritte. Bei dem Video handelt es sich um eine Aufzeichnung einer Präsentation bei der Virtual Money Conference: Mid-Year Portfolio Review.Die Welt befindet sich laut Russel aktuell am Rande einer großen Krise. "Dramatische, negative Veränderungen werden sich auf die Portfolios auswirken, und die Mehrheit der Anleger ist darauf nicht vorbereitet," heißt es in der Beschreibung.Der Experte rät dazu, die folgenden fünf Schritte zu unternehmen, um das Portfolio durch Gold zu erweitern:1. Verstehen Sie die Rolle von Gold in Ihrem Portfolio.2. Entscheiden Sie, in welche Goldprodukte Sie investieren wollen – wie Sie sich bei den Optionen zurechtfinden.3. Entscheiden Sie, in welche Produkte Sie nicht investieren sollten – wie Sie minderwertige Goldbullionoptionen erkennen.4. Lernen Sie, wie man zwischen verschiedenen Lagerungsoptionen wählt.5. Entscheiden Sie, wie viel Sie in Gold investieren wollen.© Redaktion GoldSeiten.de