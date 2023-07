David Daglio im Interview

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit David Daglio über die Zinspolitik der US-Notenbank, eine drohende Rezession und künstiche Intelligenz.Der CEO des Vermögensverwaltungsunternehmens BC-GUMPS vertritt die Ansicht, dass die US-Notenbank mit ihrer Abhängigkeit von Zinsmanipulationen in die Enge getrieben wurde und eine Rezession unvermeidlich ist, da die außer Kontrolle geratene Inflation weiterhin auf den Märkten lastet: "Wir sind am Ende des Systems angelangt, in dem die US-Notenbank jederzeit die Realzinsen senken kann, um die Rezession zu verhindern. Das ist der Grund, warum ich so wütend auf die Leute bin, die von einer 'sanften Landung' sprechen. Ich würde es vorziehen, wenn sie sagen würden: 'Wir können nur eine weiche Landung haben, wenn Sie glauben, dass wir die realen Zinssätze um weitere 200 [Basispunkte] senken können'. Und ich glaube nicht, dass das möglich ist."Daglio ist der Ansicht, dass sich die Anleger nach der starken Performance des breiten Marktes in der ersten Jahreshälfte nicht in falscher Sicherheit wiegen sollten. Vielmehr sollten sie sich auf einen massiven Abschwung vorbereiten: "Der Markt geht bei allen Indikatoren, die wir verfolgen, davon aus, dass eine Rezession unwahrscheinlich ist, und wenn doch, dann wird sie in den nächsten zwei Monaten oder zwei Jahren sanft ausfallen. Das ist es, wovon der Markt ausgeht.[...] Ich denke, dass es immer zu einer Rezession kommt. Die Frage ist nur, wann. Das falsche Narrativ ist, dass wir eine weiche Landung haben werden." Weiterhin ist der Finanzexperte der Meinung, dass der US-Dollar seine Dominanz als Reservewährung langsam verliert.Abschließend warnt Daglio Anleger, bei der Erkundung von Titeln im Bereich der künstlichen Intelligenz vorsichtig zu sein. Die Technologie habe sich noch nicht als brauchbare Investitionsmöglichkeit erwiesen: "Was ich suche, sind Dinge, die die Welt wirklich verändern.[...] Ich lausche auf diese Storyline. Ich habe sie noch nicht gehört. Vielleicht kommt sie, aber ich bin skeptisch, dass sie nach dem, was ich bisher gesehen habe, die globale Produktivität beschleunigen wird."© Redaktion GoldSeiten.de