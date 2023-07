Alpha Lithium legt vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Tolillar Salar vor

VANCOUVER, 14. Juli 2023 - Alpha Lithium Corp. (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die endgültige NI 43-101 Preliminary Economic Assessment ("PEA") mit einem Gültigkeitsdatum vom 4. Juli 2023 auf SEDAR eingereicht hat. Der vollständige Bericht ist im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar und wird auf der Website des Unternehmens unter www.alphalithium.com abrufbar sein.Ein Link zur Original-Pressemitteilung vom 10. Juli 2023 ist auf der Website des Unternehmens www.alphalithium.com/news zu finden.Die PEA, die eine völlig unabhängige wirtschaftliche Bewertung des potenziellen Wertes von Tolillar liefert, basiert auf den Lithiumressourcen, die in der ersten Ressourcenschätzung vom September 2022 beschrieben wurden (siehe Pressemitteilung vom 23. August 2022). Basierend auf den Ergebnissen der kontinuierlichen Bohrungen seit Mitte 2022 wird Alpha die Ressourcenschätzung, die in der PEA verwendet wird, in Kürze aktualisieren.Unter Verwendung von oberen Kostenschätzungen und niedrigen langfristigen Lithiumkarbonatpreisen erstellte Ausenco Chile Limitada eine konservative PEA, die im Zuge der weiteren Erkundung und Erschließung von Tolillar noch erheblich verbessert werden kann. Tolillar ist eine der letzten großen, unabhängigen Lithium-Sole-Lagerstätten weltweit, die sich zu 100 % im Besitz von Ausenco Chile Limitada befindet, und sobald die neuesten technischen Arbeiten eingearbeitet sind, dürfte Tolillar ein noch größerer und langlebigerer Betrieb werden.(NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1)Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über 5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsole suchen oder derzeit produzieren, gehören Allkem Ltd. , Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto; Allkem Ltd. im Salar Olaroz; Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario; und Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari. Weitere Informationen finden Sie unter: www.alphalithium.com.IM NAMEN DES VORSTANDS DER Alpha Lithium Corp. 