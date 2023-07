Wärmepumpen-Schock, Social-Media-Zensur?, Ukraine-Eskalation?!

Eine Nachricht aus Sachsen, die aufhorchen läßt. Das Genderverbot an Schulen wird auch auf deren Kooperationspartner ausgedehnt.Energiewende adé? Zumindests ist der Absatz von Wärmepumpen erheblich gesunken. Die stark propagierte Stromerzeug aus Solarzellen hat ihre Schattenseiten. Ein Recycling der Module, die u.a. sehr anfällig gegenüber Hagelschlag sind, ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, d.h. Deponielagerung ist die Folge. Aber die "Energiewende" ist ein Geschäftsmodell.Al Gore soll mit seiner Firma Generation Investment Management zu einem Vermögen gekommen sein und er hält an seinem Alarmismus unvermindert fest.US-Präsident Biden autorisiert die Einberufung von 3.000 Reservisten zur Stärkung der Operation Atlantic Resolve, während man über die Lieferung von F 16 an die Ukraine spricht. Rußland betrachtet dies als ernste Bedrohung.EU-Digitalkmommissar Breton droht mit der Abschaltung sozialer Medien im Falle von Unruhen, sollen die Regeln des DSA (Zensur?) nicht umgesetzt werden.Silber sieht weiter spannend aus. Der gestrige Anstieg war von neuen Longs getrieben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)