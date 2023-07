Defla XXL  Zerstörung greift

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht etwas zurück, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Institutionelle Investoren im CryptoCoin XRP werden in den USA geschützt, denn für sie ist der XRP ein Wertpapier. Private werden nicht geschützt, denn für diese ist der gleiche XRP ein Rohstoff: Interessante Feststellung von US- Gerichten und zeigt diese ziemlich klar deren Prioritäten auf. No Comment.US-Produktionspreisindex nur mehr bei der Hälfte der Erwartung, 0,1 statt 0,2%. US-Importe aus China brechen ein, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützug steigen noch nicht. US-Verbraucherpreisindex mit 0,2% unter den Erwartungen von 0,3%. FED-Repräsentanten rechnen dennoch mit 2 weiteren Zinserhöhungen in 2023. Einige Martteilnehmer rechnen mit 2 Zinssenkungen, und ... man glaubt es nicht ... kaufen Industrieaktien:zu Unrecht,Technologieaktienzu Recht,Goldzu Recht,Cryptoszu Recht,Anleihenzumindest nicht zu Unrecht.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.