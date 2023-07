Technische Marktanalyse vom 17.07.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Im Bereich von knapp über 1.900 USD hat es Gold geschafft, einen kleinen Boden zu bilden, von dem aus sich das Edelmetall nun nach oben bewegen konnte. Nach dem Ausbruch ist kurzfristig allerdings schon wieder die Aufwärtsdynamik verloren gegangen. Die Indikatoren befinden sich zum großen Teil im überkauften Bereich oder stehen schon vor Verkaufssignalen. Daher konnte die Ausbruchsbewegung bis jetzt nicht veredelt werden. Aktuell steht bis zum Oktober eine besonders starke saisonale Phase bevor. Daher könnte sich Gold nach einer kurzen Erholungsphase weiter nach oben bewegen.Öl hat es geschafft, über den Widerstand anzusteigen, der sich in den letzten Wochen gebildet hatte. Dieser Anstieg erfolgte dynamisch und zog die Indikatoren in den überkauften Bereich nach. Einige stehen jetzt bereits vor Verkaufssignalen. Daher ist in den kommenden Tagen mit einem Pull Back an die Ausbruchslinie zu rechnen. Die Bodenbildung dürfte aber abgeschlossen sein.Wie schon 2021 hat der Euro einen neuen Ausbruch aus dem übergeordneten Abwärtstrendkanal generiert. Dieser ist bislang noch nicht sehr ausgeprägt und recht frisch. Allerdings zeigt dies die aktuelle Stärke beim Euro an. Mit dem Ausbruch sind die Indikatoren natürlich deutlich in den überkauften Bereich gestiegen. Entsprechend dürfte kurzfristig eine Korrekturbewegung an die Ausbruchszone erfolgen. Insgesamt muss aber von einer Veränderten technischen Lage ausgegangen werden.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.