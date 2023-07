WGC: Chinas Goldmarkt im Juni 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Juni. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Trotz der Juni-Schwäche beendeten der LBMA-Goldpreis AM in USD und der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB das erste Halbjahr 2023 mit einem Plus von 5% bzw. 9% – die Abwertung des RMB gegenüber dem Dollar während des Berichtszeitraums trug zu dieser erheblichen Differenz bei.• Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) stiegen im Juni gegenüber dem Vormonat um 13 Tonnen auf 125 Tonnen. Damit liegt die Goldnachfrage im Großhandel im ersten Halbjahr bei 824 t, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber immer noch unter dem Zehnjahresdurchschnitt liegt.• Spiegelbildlich zur lokalen Nachfrage stieg der Goldpreisaufschlag zwischen Schanghai und London im ersten Halbjahr zunächst an und ging dann zurück, um sich im Juni bei 3,5 US$/oz zu stabilisieren.• Trotz der Zuflüsse im Juni verzeichneten chinesische b Gold-ETFs im ersten Halbjahr einen Nettoabfluss von 74 Mio. USD (–487 Mio. RMB), was einem Nachfragerückgang von 1 Tonne entspricht. Das verwaltetes Vermögen belief sich auf 3 Mrd. USD (22 Mrd. RMB) oder 50 Tonnen.• Die People's Bank of China (PBoC) gab im Juni den achten Anstieg der Goldreserven in Folge bekannt (+21t). In der ersten Jahreshälfte stiegen Chinas Goldreserven um 103 Tonnen auf 2.113 Tonnen.Der Analyst Ray Jia geht davon aus dass die Saisonalität und der hohe Goldpreis die lokale Großhandelsnachfrage nach Gold im Juli weiterhin belasten werden. Entsprechend dürfte der lokale Aufpreis niedrig bleiben.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org.© Redaktion GoldSeiten.de