Die Kehrseite der Inflationsmünze

Chart 1 - Quelle: Crestmont Research

Der Markt und vielleicht wir alle würden gerne glauben, dass die jüngste Zahl von 3% des Consumer Price Index ein Vorbote einer immer niedrigeren Inflation war und dass wir auf dem Weg zu einer Inflation von 2% zum Jahresende sind. Ich würde sagen: "Nicht so schnell." Die Inflation ist noch lange nicht tot, und der US-Verbraucherpreisindex wird bis zum Jahresende wahrscheinlich noch leicht ansteigen. Die Fed hat mehrere Probleme, die wir in den nächsten Wochen untersuchen werden.Den Anstoß zu diesem Artikel gab eine Analyse der künftigen Inflation durch meinen Freund Ed Easterling von Crestmont Research. Es war noch nicht lange her, und so sprachen wir darüber, gemeinsam an einem Artikel zu arbeiten, was wir in der Vergangenheit schon oft getan haben. Er würde den ersten Entwurf verfassen. Da wir mit weniger als 1.000 Wörtern auskamen (dachte ich), bat ich meinen Freund Barry Habib zu erläutern, warum die Immobilienpreise tendenziell steigen und die Arbeit der Fed bei der Inflationsbekämpfung erschweren würden. "Geben Sie mir höchstens 300 Wörter."Als ich also am Freitagmorgen hier in Memphis mit der Arbeit an dem Artikel begann, kamen zwischen den beiden weit über 4.500 Wörter zusammen. Beide sind wichtig, also werden wir heute von Ed und nächste Woche von Barry hören.Die Quintessenz vorweg? Die Inflation ist nicht tot, die Fed steht in den nächsten sechs Monaten vor einem sehr schwierigen Kampf gegen die Inflation, und der Rehabilitierungszyklus ist möglicherweise noch nicht vorbei, allerdings mit einem sehr wichtigen Vorbehalt. Darauf und auf weitere Aspekte werden wir in den nächsten zwei Wochen eingehen, aber dies ist wichtig, um zu verstehen, wie die Geldpolitik in den nächsten 6-9-12 Monaten aussehen wird. Es ist kompliziert, und es ist nicht so, wie Sie denken.Ein wenig Hintergrund zu Ed. Er leitete lange Zeit einen erfolgreichen Hedgefonds in Dallas und wechselte dann zu einem Baumfarmer und jetzt zu einem Rinderzüchter in Oregon. Er wurde in seinem Bezirk und in seinem Bundesstaat zum Baumfarmer des Jahres und auf nationaler Ebene zum Western Regional Tree Farmer of the Year ernannt, und das alles, während er seine unglaubliche Website mit einigen der besten makroökonomischen Diagramme und Charts unterhält, die Sie irgendwo finden können.Die folgende Diskussion basiert auf der Analyse "Inflation: Not Done Yet?", die auf CrestmontResearch.com veröffentlicht wurde. Für etwaige Fehler oder Denkfehler ist allein John Mauldin verantwortlich, der Ed unterbrochen hat (volle Offenlegung: Ed hat das meiste davon geschrieben).von John Mauldin & Ed EasterlingVor 15 Jahren leitete die Fed eine Reihe aggressiver geldpolitischer Maßnahmen ein, die sie seitdem mehrfach wiederholt hat. Es ist nicht nötig, darüber zu diskutieren, ob die Fed die ZIRP und die QE-Medizin hätte einsetzen sollen oder nicht, als sie es tat. Stattdessen sollte man sich jetzt darauf konzentrieren, das künftige Umfeld zu antizipieren.Wir erleben jetzt die Konsequenzen auf der anderen Seite der Medaille. Es gab immer einen Kompromiss; ZIRP und QE haben die Märkte verzerrt und zu Fehlinvestitionen geführt. Nach Ansicht der Fed mag das geldpolitische Duo zum damaligen Zeitpunkt notwendig gewesen sein. Aber, wie man so schön sagt: "Das wird sich rächen." Die Zinssätze sind eine Stellschraube für die Fed. Aber die Zinsänderungen erfolgen mit einer variablen Verzögerung, und auf dem Weg dorthin hinterlassen sie Landminen. Diese unsicheren Bruchstellen sind das letzte Sandkorn, das einen Teil oder den ganzen Haufen ins Rutschen bringt.Wir haben bereits erste Anzeichen für die Folgen der ZIRP gesehen. Steigende Zinsen haben zwei große Banken mit schlecht verwalteten Portfolios in den Ruin getrieben. Die Moral-Hazard-Reaktion der Fed zur Absicherung der Einleger hat die Talfahrt gestoppt, aber ähnliche Schwachstellen könnten bestehen bleiben. Darüber hinaus hat die Fed möglicherweise weitere Schwachstellen geschaffen, indem sie das Damoklesschwert des moralischen Risikos einsetzte.Spulen Sie vor zu den letzten paar Wochen. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell vermied absichtlich Worte wie "Pause" oder "überspringen", als er sagte, die Fed werde "unsere Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen, basierend auf der Gesamtheit der eingehenden Daten. Kein Wunder, dass er mit seinen Worten vorsichtig ist. "Vorübergehend" ist nicht gut gealtert. Die zugrundeliegenden Inflationsdaten spiegeln einen leichten Abwärtstrend wider, der zum Teil auf die Struktur der Daten zurückzuführen ist; das gleiche Strukturelement wird jedoch auch die kommenden Inflationsdaten nach oben beeinflussen.Die Fed agiert nicht im Verborgenen. Sie wird von allen Seiten beobachtet und in Frage gestellt. Mit einem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus und mehreren Analystenzyklen dazwischen scheint der monatliche Inflationsbericht in Zeitlupe zu erscheinen. Eine steigende Inflation kann sich für geldpolitische Entscheidungsträger, die sich bessere Ergebnisse wünschen, wie eine Folter anfühlen. Der Rest des Jahres 2023 könnte selbst die Geduld der eifrigsten Inflationsbekämpfer auf die Probe stellen.Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juni wurde diese Woche veröffentlicht. Die Inflation liegt jetzt bei 3,0%. Damit setzt sich der diesjährige Trend zu einer niedrigeren Inflation fort. Hurra! Aber die Jahresmitte wird wahrscheinlich der Wendepunkt in Richtung höherer Inflationsberichte bis zum Jahresende sein. Diese Einschätzung ist keineswegs sicher, doch die jüngste Geschichte ist ein wichtiger Indikator für die Zukunft.Die CPI-Inflation wird im Jahresvergleich als jährlicher prozentualer Anstieg oder Rückgang angegeben. Die jährliche Inflationsrate für jeden Monat ist also der prozentuale Anstieg des CPI-Index für diesen Monat gegenüber dem CPI-Index für denselben Monat des letzten Jahres. Folglich ist der Indexwert des letzten Jahres ebenso wichtig wie der Wert für dieses Jahr.Die blaue Linie in obigen Chart zeigt den Indexwert für jeden Monat des Jahres 2022. Die durchgezogene rote Linie spiegelt die bisherigen sechs Berichte des Jahres 2023 (bis Juni 2023) wider. Da sich der Abstand zwischen den Linien in den letzten sechs Monaten verringerte, verringerte sich auch die Steigerungsrate (d. h. ging zurück), was zu der rückläufigen jährlichen Inflationsrate führte, die durch die durchgezogene grüne Linie dargestellt wird (d. h. von 6,4% auf 3,0%). In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 kam der CPI-Index jedoch zum Stillstand.