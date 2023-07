Die Fed wird nicht aufhören, bis der Markt um 50% bis 70% fällt  Bubba Horwitz

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit "Bubba" Horwitz über die Zinspolitik der US-Notenbank und deren Auswirkungen.Der Gründer von bubbatrading.com ist der Meinung, dass die aggressive Zinserhöhungspolitik der Federal Reserve nicht nur unwirksam bei der Bekämpfung der Inflation war, sondern sich auch negativ auf die Märkte ausgewirkt hat, da die erhöhten Kosten die Verbraucher belasten. Die offiziellen Zahlen würden die tatsächliche Mehrbelastung der Bürger nicht Widerspiegeln.Horwitz glaubt, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird, egal was an den Märkten passiert, um ihr Ziel zu erreichen, was bedeute, dass sich die heutige erhöhte Volatilität noch viel länger hinziehen könnte: "Die Fed ist noch lange nicht fertig. Wenn sie ihr Ziel, von dem wir wissen, dass es völlig falsch ist, von 2% erreichen will und wir bei über 4% sind, wie viel Zeit bleibt ihr dann noch? Wie viele Zinserhöhungen müssen sie noch vornehmen, um dieses Ziel zu erreichen?"Horwitz ermutigt die Anleger, sich mit Edelmetallen zu beschäftigen, um sich einen sicheren Hafen zu schaffen, während die Märkte weiterhin von Unsicherheit geprägt seien: "Letzten Endes ist Gold jederzeit ein Kauf, weil man auf lange Sicht spielt. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie Papiergold kaufen sollen. Ich empfehle Ihnen, physisches Gold zu kaufen, das Sie lagern können und das Sie nicht morgen verkaufen müssen, um Ihr Auto abzubezahlen. Das ist der Schlüssel. Sie müssen in der Lage sein, darin zu investieren und es zu halten, wie Sie Ihr Haus halten."© Redaktion GoldSeiten.de