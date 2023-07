Sovereign Metals: Rio Tinto steigt mit über 40 Mio. AUD ein!

Ein Meilenstein heute für meinen langjährigen Favoriten Sovereign Metals! Wie das Unternehmen heute in Australien mitgeteilt hat, wird der Bergbauriese Rio Tinto ein neuer strategischer Investor mit 15% Anteil an der Firma: Link . Rio Tinto wird in einer Kapitalerhöhung 40,40 Millionen AUD in Sovereign Metals investieren und so 15% an der Firma kaufen.Die neuen Aktien wurden zu einem 10%-igen Aufschlag auf den 45-Tage volumengewichteten Durchschnittskurs (0,486 AUD) ausgegeben. Zusätzlich erhält Rio Tinto Kaufoptionen mit einem Ausübungspreis bei 0,535 AUD, um die Position in 12 Monaten auf 19,99% aufzustocken! Ein Ritterschlag für Sovereign und eine Bestätigung für die herausragende Qualität der Firma und des Assets!Rio Tinto kommt auf Unternehmensebene herein, nicht auf Projektebene, was auch zeigt, dass das Unternehmen sehr sauber und gut geführt wird.Mit dem Recht, innerhalb der nächsten 12 Monate über die Optionen auf 19,99% aufzustocken, weiß man eigentlich schon, wo die Reise voraussichtlich enden wird. Sobald Rio über diese Marke gehen würde, müsste man ein Übernahmeangebot vorlegen.Das Geld wird für die DFS verwendet, also die finale und definitive Machbarkeitsstudie für das Kasiya Projekt und Kosten für den Genehmigungsprozess.Da Rio ab sofort auch das Recht hat, einen Direktor oder einen "Überwacher" zu stellen, sowie drei Mitarbeiter für das technische Komitee, wird die Firma von Anfang an in den DFS-Prozess involviert sein.Rio Tinto lässt sich den ersten Einstieg gut 40 Millionen AUD kosten und weitere 18,5 Millionen AUD können in den kommenden 12 Monaten folgen. Die Details in der Meldung zeigen, welch hohes technisches und Vermarktungsinteresse Rio Tinto bereits hat, so dass ich klar davon ausgehe, dass am Ende die Komplettübernahme das Ziel ist.Man hält sich Rechte offen, bei einer Produktionsentscheidung ein Finanzierungspaket zu schnüren, man möchte intensiv zusammen daran arbeiten, das Grafit für die Batterie-Industrie zu qualifizieren (!), Rio möchte Betreiber des Projektes werden und 40% der Marketing-Rechte haben.Wenn das Team von Sovereign in den nächsten Monaten die PFS, DFS und den Genehmigungsprozess erfolgreich vorantreibt, dann wird Rio Tinto die Komplettübernahme mit Premium durchziehen.Rio nützt nun das Team von Sovereign vor Ort, um die letzten Hürden aus dem Weg zu räumen und sobald die Risiken auf ein Minimum reduziert sind, wird man zuschlagen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.