Gold bei 4.000 Dollar - Was ist erforderlich?

Damit dies geschieht, ist etwas fast Unglaubliches erforderlich - wenn man davon ausgeht, dass der Goldpreis in absehbarer Zeit bei 4.000 Dollar liegen wird. Das Problem bei den meisten Prognosen für höhere Goldpreise ist, dass sie die finanziellen und wirtschaftlichen Turbulenzen, die mit diesen höheren Preisen einhergehen würden, nicht berücksichtigen. Was ist so unglaublich, dass der Goldpreis auf 4.000 Dollar steigen müsste? Damit dies geschieht, müsste der US-Dollar 50% seiner derzeitigen Kaufkraft verlieren. Das bedeutet, dass sich die Verbraucherpreise verdoppeln müssten. Es gibt Leute, die dies für wahrscheinlich halten. Vielleicht haben sie Recht, aber wie bald und wie schnell?Und was wären die Auswirkungen eines solchen Ereignisses? Diese Auswirkungen wären viel schlimmer, als irgendjemand zugeben will - wenn der US-Dollar in kurzer Zeit 50% seiner derzeitigen Kaufkraft verliert. Ein Kaufkraftverlust des US-Dollar zeigt sich in Form von höheren Preisen für Waren und Dienstleistungen. Dies geschieht schon seit über 100 Jahren. Die meisten Menschen bezeichnen die höheren Preise für Waren und Dienstleistungen als Inflation. Das ist sie aber nicht. Die höheren Preise sind die Auswirkungen der Inflation (Entwertung der Geldmenge durch Regierung und Zentralbanken), die zuvor von der Federal Reserve geschaffen wurde.Ein Jahrhundert Inflation durch die Federal Reserve hat neunundneunzig Prozent der Kaufkraft des US-Dollar vernichtet. Das bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten heute etwa hundertmal so hoch sind wie vor einem Jahrhundert. Der Goldpreis ist ebenfalls hundertmal höher als vor einem Jahrhundert. Gold ist ursprüngliches Geld und ein Wertaufbewahrungsmittel. Sein höherer Preis spiegelt den kumulierten Verlust der Kaufkraft des Dollar wider. Der Kaufkraftverlust des Dollar hat sich langsam vollzogen, manchmal sogar sehr langsam. Der entsprechende Anstieg des Goldpreises vollzog sich langsam und unregelmäßig und immer im Nachhinein.Nehmen wir an, Sie erwarten, dass der Goldpreis im Sommer 2024, also in etwa einem Jahr, auf 4.000 Dollar steigt. Damit dies eintritt, müsste es in einem sehr kurzen Zeitraum zu einem äußerst schädlichen Anstieg der Verbraucherpreise kommen. Je kürzer die Zeitspanne ist, desto größer sind die wirtschaftlichen Auswirkungen. Verdoppelung der Lebensmittelpreise, Benzin für 10 Dollar je Gallone. Mieten, Autopreise, fast alles wäre davon betroffen. Sie sollten mit sozialen Unruhen, politischen Unruhen, Streiks, Betriebsstilllegungen, Demonstrationen und Schlimmerem rechnen. Ein fünfzigprozentiger Verlust der Kaufkraft des US-Dollar entspricht einer Verdoppelung der Verbraucherpreise. Eine Verdoppelung des Goldpreises von 2.000 auf 4.000 Dollar würde diesen Anstieg der Lebenshaltungskosten kompensieren, aber das ist auch schon alles.Wenn etwas Ähnliches wie das oben beschriebene Szenario eintritt, ist es möglich, dass der US-Dollar völlig zusammenbricht. Das hängt vor allem davon ab, wie schnell sich die Lage verschlechtert. Wenn die Menschen keine Dollar mehr halten wollen und die Händler nicht mehr bereit sind, sie zu akzeptieren, dann wäre es unendlich viel schlimmer. Ihr Gold wird unbezahlbar sein. Es wird niemanden interessieren, wie hoch der Dollarpreis ist. Wichtig wird sein, dass Sie es gekauft haben, bevor das alles passiert ist, und dass Sie es behalten haben. Aber wenn es keinen Preis für Ihr Gold gibt, wie werden Sie dann wissen, wie viel es wert ist? Was können Sie damit kaufen?Gold ist echtes Geld, ursprüngliches Geld. Es ist ein langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Unter den oben beschriebenen Bedingungen und über lange Zeiträume hinweg bleibt die Kaufkraft von Gold stabil und beständig. Mit anderen Worten: Eine Unze Gold hat heute eine ähnliche Kaufkraft wie eine Unze Gold vor 50 oder 100 Jahren. Es ist vernünftig zu erwarten, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird, egal unter welchen Bedingungen. Von Gold mehr zu erwarten, ist jedoch unrealistisch und möglicherweise töricht.Der Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld. Sein im Laufe der Zeit gestiegener Preis spiegelt den sich verschlechternden Zustand der Währung wider, in der es gehandelt wird. Der höhere Goldpreis sagt uns nichts über Gold. Im Laufe der Zeit korreliert sein höherer Preis mit dem Kaufkraftverlust des US-Dollar - nichts anderes. (siehe " Gold Gains In Price Only - NOT In Value ")Bei 2.000 Dollar spiegelt Gold den bereits eingetretenen 99%igen Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Mit anderen Worten, bei 2.000 Dollar ist Gold weder unter- noch überbewertet. Ein weiterer Anstieg des Goldpreises in Bezug auf Bedeutung und Dauer kann nur nach weiteren Verlusten der Dollarkaufkraft erfolgen. Wenn Sie kurzfristig auf einen viel höheren Goldpreis setzen, erwarten Sie per definitionem einen Einbruch des US-Dollar. Wenn Sie einen Zusammenbruch des US-Dollar nicht in Kürze erwarten, dann ist die Erwartung eines kurzfristig viel höheren Goldpreises unrealistisch. (siehe auch " The Gold Price And Inflation ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 9. Juli 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.