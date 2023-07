US-Dollar wird mit Einführung der neuen BRICS-Währung "sterben"  Robert Kiyosaki

August 22, 2023, in Johannesburg, South Africa, BRICS nations announce gold backed crypto. US $ will die. Trillions of US $ rush home. Inflation through the roof. Buy Gold,

Silver. Bitcoin to $120k next year. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki)

Robert Kiyosaki prognostizierte jüngst den Untergang des US-Dollars. Anlass zur Warnung gab laut Kitco der bevorstehende BRICS-Gipfel in Südafrika. Der Geschäftsmann und Autor geht, wie einige andere Marktbeobachter auch, davon aus, dass Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika auf ihrem Gipfeltreffen vom 22. bis 24. August ihre neue goldgedeckte Digitalwährung ankündigen werden. Dies werde fatale Folgen für den US-Dollar haben.Auf den Verlust des Weltreservewährungsstatus des US-Dollars sollte man sich dem Unternehmer zufolge vorbereiten. Er rät bereits seit einiger Zeit zum Kauf von Gold, Silber und Bitcoin. Bei diesen Assets handle es sich um echtes Geld. Kiyosaki prognostiziert zudem, dass Bitcoin im nächsten Jahr 120.000 Dollar erreichen wird."22. August 2023, in Johannesburg, Südafrika, BRICS-Nationen kündigen goldgestützte Kryptowährung an. US$ wird sterben", twitterte Kiyosaki letzte Woche. "Billionen von US$ strömen nach Hause. Inflation durch die Decke. Gold, Silber kaufen. Bitcoin nächstes Jahr bei 120k $."© Redaktion GoldSeiten.de