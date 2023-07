Silber: Kurze Rallypause

Silber bewegte sich in der den vergangenen Wochen moderat aufwärts, um mit dem Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend stark nach oben zu drehen. Es gelang dabei auch der Anstieg über die Hürde bei 24,53 USD.Die klare dynamische Ausbruchsbewegung bietet die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Spielraum ist nach einer kleinen Konsolidierung bis in den Bereich 26,21 USD gegeben. Ein Ausbruch über diese Hürde könnte den Weg dann nach oben auch mittelfristig über die 26,90 USD hinaus öffnen. Bereits einen klaren Rückfall unter 24,53 USD gilt es in diesem Fall zu vermeiden, bärisch wird es jedoch erst unterhalb der 23,00 USD.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)