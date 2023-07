Gold, Silber und Öl werden steigen, wenn die US-Wirtschaft eine weiche Landung hinlegt  Jim Wyckoff

Ernest Hoffman sprach für Kitco News kürzlich mit Jim Wyckoff über die Lage der US-Wirtschaft.Der leitende Marktanalyst von Kitco meint, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass die US-Wirtschaft zwei Jahre hoher Inflation und hoher Zinsen ohne ernsthafte Schäden überstehen wird. "Dies ist die am weitesten vorhergesagte wirtschaftliche Rezession, die nie stattgefunden hat", erklärt er. "Selbst wenn es eine milde Rezession geben sollte, wird es nur eine milde sein."Nach Ansicht von Wyckoff wird eine rezessionsfreie weiche Landung der US-Wirtschaft die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen lassen, da die weltweite Nachfrage ansteige: "Im Moment sieht es so aus, als würde die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten eine weiche Landung erleben."Der Experte verwies auf die jüngste Stärke der Edelmetallpreise nach den besser als erwartet ausgefallenen CPI- und PPI-Berichten der vergangenen Woche als Anzeichen für einen Stimmungsumschwung am Markt. "Wir haben einen soliden Aufschwung am Goldmarkt und einen starken Aufschwung am Silbermarkt erlebt. Auf dem Markt setzt sich zunehmend die Auffassung durch, dass es nur noch ein oder zwei weitere kleine Zinserhöhungen der Fed geben könnte, bevor der Straffungszyklus zu Ende ist. Das ist gut für die US-Wirtschaft, das ist gut für die Weltwirtschaft. Es deutet auf eine bessere Nachfrage nach Rohstoffen hin."Laut Wyckoff haben die positiven Wirtschaftsdaten und die veränderten Erwartungen der Fed auch den US-Dollar-Index unter Druck gesetzt. "Diejenigen, die den Gold- und Silbermarkt intensiv verfolgen, wissen, dass der Dollar-Index und die Metalle dazu neigen, jeweils in entgegengesetzte Richtungen zu handeln, so dass die Tatsache, dass der US-Dollar-Index gerade ein Zweimonatstief erreicht hat, eine gute Nachricht für die Rohstoffmarktbullen ist."© Redaktion GoldSeiten.de