Team von Eureka Lithium macht schnelle Fortschritte in der Tundra

Vancouver, 18. Juli 2023 - Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: SCMCF) (FWB: S580) (Eureka Lithium, Eureka oder das Unternehmen), der Eigentümer des größten auf Lithium fokussierten Landpakets im oberen Drittel von Quebec, einer Region, die als Nunavik bezeichnet wird, freut sich bekannt zu geben, dass die Feldteams bei der Phase-1-Exploration, die sich auf Kartierungen und erste Probenahmen konzentriert, rasche Fortschritte machen und dabei auf weit mehr Pegmatite stoßen, als bisher auf den mehr als 736 km2 Konzessionen von Eureka im Lithiumcamp New Leaf (siehe Pressemeldung vom 6. Juli 2023), die das 326 km² große Konzessionsgebiet ZigZag (siehe Abbildung 1) und drei weitere Konzessionsblöcke umfassen.Herr Jeffrey Wilson, seines Zeichens President und CEO von Eureka, sagt dazu: Unser 15-köpfiges Team vor Ort, das von unserem Vertragspartner GroundTruth Exploration geleitet wird, hat in der Tundra von Nunavik einen guten Start hingelegt. Die Logistik, die für diese Region äußerst wichtig ist, wird mit militärischer Präzision abgewickelt, und die erste größere Probencharge wird in den kommenden Tagen zur Analyse eingereicht. Pegmatite sind hier reichlich vorhanden. Wir sind mit dem Beginn des Programms sehr zufrieden, was ein gutes Vorzeichen für die bevorstehende erste Phase im Gebiet Raglan ist, die in diesem Monat beginnt und bei der wir in den Gebieten Raglan West und Raglan South (siehe Abbildung 2) über strategisch wichtige Gebiete verfügen. Im Rahmen von Phase 1 werden wir in jedem Gebiet möglicherweise lithiumhaltige Pegmatitzonen mit hoher Priorität für offensive Folgearbeiten in Phase 2, einschließlich erster Bohrungen auf den besten Zielen, ermitteln.Die Firma GroundTruth setzt ein hochqualifiziertes und erfahrenes Team von LCT-Pegmatit-Prospektoren ein, die alle bekannten und neu entdeckten Pegmatite in dieser wenig erkundeten Region untersuchen und beproben. Die Prospektoren orientieren sich mithilfe von GPS-fähigen Tablets, auf denen alle verfügbaren Daten, einschließlich Geologie von Quebec, Geochemie, ArcticDEM und Multispektral-Satellitenbilder, gespeichert sind, an Traversen, um die Ausbisse und die Zonen mit dem größten Potenzial präzise anzusteuern. Die Proben werden vor Ort mittels LIBS und XRF auf ihre Lithium- und Indikator-Geochemie analysiert, um während des Programms eine Nachverfolgung in Echtzeit zu ermöglichen. Bei den ermittelten vorrangigen Pegmatitzonen werden mit einer Drohne Messungen absolviert, um anhand Orthobildern und DEM eine hochauflösende 3D-Karte der Pegmatitsysteme zu erstellen.- ZigZag erstreckt sich auf etwa 35 km in Südwest-Nordost-Richtung und ist durchschnittlich 7 km breit, wobei die Breite im südlichen Teil des Konzessionsgebiets auf bis zu 20 km ansteigt;- Ende der 1990er-Jahre wurden in begrenztem Maße Kartierungen auf dem Konzessionsblock absolviert, die auf fünf Hauptgesteinstypen hinwiesen;- Starke Lithiumanomalie in Seesedimenten: 80 von 140 (57 %) historischen Proben (Bericht GM6582) im Rahmen von Explorationsarbeiten, die nicht von staatlicher Seite durchgeführt wurden, lieferten mehr als 37,3 ppm Lithium, einschließlich 5 Proben mit über 70,6 ppm, die in der Datenbank der Regierung von Quebec, die mehr als 30.000 Proben umfasst, unter den Top 21 liegen. Achtzehn von 30 staatlichen Proben (60 %) lagen im 99. Perzentil (>37,3 ppm) für Lithium, verbunden mit starken Cäsium- und Rubidiumspuren;- Historische Mag-Daten für ZigZag zeigen ausgeprägte, nach Nordwesten verlaufende regionale Strukturen und ein allgemeines strukturelles Milieu an, die als aussichtsreich für die Einlagerung von lithiumhaltigem Pegmatit gelten.Vorsorglicher Hinweis: Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Informationen über die Seesedimente den öffentlich zugänglichen Quellen in der Datenbank der Regierung von Quebec entnommen wurden. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die enthaltenen Informationen von unabhängiger Seite zu verifizieren. Die Informationen sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet, das Gegenstand dieser Pressemeldung ist. Es gibt keine Garantie, dass im Zuge der aktuellen Explorationsbemühungen bedeutende Entdeckungen gemacht werden.Abbildung 1 - Lageplan ZigZag (Seesedimente)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71357/ERKA_180723_DEPRcom.001.jpegAbbildung - Karte des Gebiets Raglan mit Eurekas Projektenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71357/ERKA_180723_DEPRcom.002.pngBesuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation des Unternehmens aufzurufen: https://eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_June16_2023.pdfDer wissenschaftliche und technische Inhalt in dieser Pressemitteilung wurde von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.https://www.youtube.com/watch?v=rpUks2twnNg Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden. 