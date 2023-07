Lasst die Korken knallen!

Damals, Mitte September, ritt ich auf der Welle der Korrektur 2022 und versuchte verzweifelt, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann die Aktien ein Ereignis aufgreifen und wieder nach oben drehen würden. Ich hatte für Anfang 2022 einen Abschwung vorausgesagt, nachdem die Weihnachtsmann-Rally 2021-2022 verpufft war, gefolgt von einem negativen "First Five Days", einem negativen Halbjahresergebnis und schließlich einem rückläufigen Januar. Nach mehreren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gingen die Aktienmärkte 2022 mit einem Jahresrückgang von fast 20% aus dem Handel, bevor sie im Oktober einen wichtigen Tiefstand erreichten.Auf allen Märkten gibt es häufig Ereignisse, die ich als "bahnbrechende Ereignisse" bezeichne, die zur Erschöpfung und zum Ende von Aufwärts- oder Abwärtstrends führen. Im Jahr 1982 war es die plötzliche Senkung des Leitzinses durch den damaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker, die den Ansturm auf die Aktien auslöste.Im Jahr 2000 war es die 350-Milliarden-Dollar-Übernahme von Time Warner durch America Online, die es einem kleinen Internet-Start-up-Unternehmen ermöglichte, mit seinen aufgeblähten Papieren ein Unternehmen zu übernehmen, das schon seit Jahrzehnten existierte und Milliardenumsätze machte. Dieses Ereignis markierte den Höhepunkt der Internetblase und der Manie der Tech-Aktien, die zum Bärenmarkt von 2000-2002 führte.Die Korrektur von 2022 - ich verwende den Begriff "Korrektur", weil der SPX trotz der Nanosekunde, in der er unter der 20%-Korrekturmarke gehandelt wurde und somit als "Bärenmarkt" gilt - dauerte bis zum 13. Oktober, nur zwei Wochen, nachdem ich zum ersten Mal von der Bank of England gelesen hatte, die ihre Pensionsfonds retten will. Damals schrieb ich und bin auch heute noch der Meinung, dass der Schritt der BoE der "bahnbrechende Moment" war, der den Aktienanlegern die Gewissheit gab, dass die Zentralbanker trotz der straffen Geldpolitik der vorangegangenen neun Monate nicht zulassen würden, dass die Kapitalmärkte in eine "instabile" Lage geraten.Da die Aktienmärkte zu diesem Zeitpunkt bereits den Weltuntergang vorhersahen, war der Schritt der BoE das erste Eingeständnis von Spannungen auf den Rentenmärkten, auf das erhöhte Liquiditätsspritzen folgten. Der zweite "bahnbrechende Moment", der den Aktienmärkten auf die Sprünge half, war die Garantie für die Einlagen der regionalen Banken im März, nachdem die Silicon Valley Bank untergegangen war, gefolgt von dem Brandverkauf der Republic National Bank an JP Morgan.Der S&P 500 ist seit den Tiefstständen im Oktober um über 26% gestiegen, der technologielastige NASDAQ sogar um über 35%, und während die Rhetorik der Fed weiterhin "falkenhaft" ist, sind die Maßnahmen der Fed alles andere als das. Die Fed-Bilanz, die im Rahmen der "quantitativen Straffung" "normalisiert" werden sollte, ist von 4 Billionen US-Dollar vor der Pandemie auf heute über 8 Billionen US-Dollar angestiegen und damit seit Beginn der Inflationsbekämpfung um ein paar hundert Milliarden gesunken.Jeder, der an den heutigen Märkten mit einer Short-Position handelt, wurde von der Rhetorik der Fed in den Bann gezogen, blieb aber von den Maßnahmen der Fed unbeeindruckt, was zu großen Verlusten führte. Wer glaubt, dass die Staatsverschuldung von 32 Billionen US-Dollar (vergessen Sie die ungedeckten Verbindlichkeiten wie Sozialversicherung und Medicare) den Aktienanlegern Kummer bereiten würde, weil private Kreditnehmer durch den Finanzierungsbedarf der Regierung verdrängt werden, sollte sich noch einmal eingehend mit dem Liquiditätsfaktor eines schwächeren Dollars befassen.Der US-Dollar-Index brach diese Woche inmitten moderater Inflationszahlen und sinkender Anleiherenditen ein und erreichte den niedrigsten Stand seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine im Januar 2022. Normalerweise lädt ein schwacher Dollar zu allen möglichen Spekulationen mit Rohstoffen ein, da diese alle in USD denominiert sind. Man sollte meinen, dass ausländische Anleger US-Aktien leichter nehmen würden, aber wie Sie sehen können, geht der S&P 500 (SPX) mit einem neuen Jahreshoch und nur 6,6% von seinen Allzeithochs entfernt aus dem Handel.