Platin - Erholung erreicht Widerstandszone

In den vergangenen Tagen konnte sich die nach einer kleinen Bodenbildung bei 889 USD begonnene Erholung bei Platin mit dem Bruch der übergeordneten Abwärtstrendlinie fortsetzen. Direkt im Anschluss erreichte der Kurs die markante Hürde bei 974 USD, die zuletzt ebenfalls überschritten wurde. Damit hat sich Platin jetzt von der Unterseite der gebrochenen früheren Aufwärtstrendlinie genähert, die bis zum Tief aus dem September 2022 zurückreicht.Mit dem Erreichen der diagonalen und horizontalen Kurshürden bei 988 USD haben die Käufer ein wichtiges Etappenziel abgearbeitet. Eine Korrektur bis an die letzten Tiefs bei 964 USD wäre nicht ungewöhnlich, ehe ein Anstieg über 988 USD zu Zugewinnen bis 1.004 – 1.010 USD und 1.032 USD führen könnte. An dieser Stelle dürften die Bären übernehmen und so auch eine Kaufwelle bis 1.081 USD verhindern.Sollte Platin dagegen in den kommenden Tagen wieder unter 1.032 USD fallen, wäre die Erholung bereits beendet und ein weiterer Abverkauf bis 908 und 889 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)