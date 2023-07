Vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxie, habe ich mir einen Slogan für meine Kommentare bei ZeroHedge ausgedacht. Er lautete: "Das Ende des großen keynesianischen Experiments steht bevor, bereiten Sie sich entsprechend vor." Nun, es hat länger gedauert, als ich erwartet hatte, aber jetzt ist es endlich soweit. Lassen Sie uns mit John Maynard Keynes beginnen. Wer war er und was ist dieses "große Experiment"? Kurz gesagt war es Keynes, der die Idee eines schuldenbasierten Geldsystems populär machte, in dem die Regierungen ein unkontrolliertes Wachstum der Schulden und der zu ihrer Stützung erforderlichen Geldbasis zulassen.Das war alles schön und gut, und es funktionierte auch eine Zeit lang. Das Ende des Experiments war jedoch immer für den Zeitpunkt vorgesehen, an dem die Schaffung neuer Fiatwährungen zur Monetarisierung von Schulden zu einer wirtschaftlichen und monetären Notwendigkeit wird. Und hier sind wir nun. Letzte Woche gab die US-Regierung ihre Zahlen zum Haushaltsdefizit für die erste Hälfte des Kalenderjahres 2023 bekannt. (Das Finanzjahr begann eigentlich am 1. Oktober 2022 und endet am 30. September 2023.) Die Zahlen sind erstaunlich schlecht, denn die Steuereinnahmen sind stark rückläufig, während die Ausgaben explosionsartig ansteigen. Siehe unten:Die Schlüsselkomponente all dieser Defizitausgaben ist der Haushaltsposten "Zinsen auf die Staatsverschuldung". Einer der Hauptgründe für die Nullzinspolitik der Fed im Zeitraum 2009-2021 war es, die Zinsen für die Schuldenbedienung in den USA ungewöhnlich niedrig zu halten. Das Finanzministerium nutzte die niedrigen Zinsen, indem es einen Großteil der bestehenden Schulden auf das kurze Ende der Zinskurve verlagerte, wo die Zinsen normalerweise am niedrigsten sind. Auf diese Weise blieben die jährlichen Ausgaben für den Zinsdienst während des gesamten Zeitraums weitgehend stabil. Und warum? Während die Gesamtverschuldung wuchs, sank der durchschnittliche Zinssatz für die aufgelaufenen Schulden. Dadurch entstand die Illusion stabiler Zinskosten.Aber sehen Sie sich das Ende dieses Charts an! Die Kosten für den Schuldendienst explodieren, da die Auswirkungen des aktuellen Zinserhöhungsprogramms der Fed spürbar werden. Und es wird noch schlimmer werden, denn in den nächsten drei Jahren werden fast 75% der derzeitigen Schulden fällig, zurückgezahlt und verlängert.Schon jetzt nähert sich der Posten "Zinsen auf die Staatsverschuldung" der Grenze von einer Billion Dollar im Jahr und ist damit die drittgrößte Staatsausgabe nach der Sozialversicherung und Medicare. Wie hoch werden die jährlichen Zinsausgaben sein, wenn die 29 Billionen Dollar Schulden im Jahr 2026 vollständig umgeschuldet sind und mit einer Verzinsung von 5% anstelle von 2% beginnen? Vielleicht 1.500.000.000.000 Dollar? Vielleicht 2.000.000.000.000.000 Dollar?Und das unter der Annahme eines stetigen Anstiegs der Steuereinnahmen, der mit dem Wirtschaftswachstum einhergehen würde. Was ist, wenn die Rezession, die die Fed so verzweifelt herbeizuführen scheint, zu einer Art ausgedehnter stagflationärer Kontraktion wird? Schauen Sie sich noch einmal die oben aufgeführten Zahlen für das laufende Jahr an. Die Steuereinnahmen sind in diesem Jahr bereits um 14% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Wenn die Steuereinnahmen weiter sinken, könnte das jährliche US-Defizit bald die 2.000-Marke überschreiten und sich auf 3.000 zubewegen. Wie wird das die Krise verschärfen, die sich bis dahin exponentiell verschlimmern wird?Damit wird die Rechnung unhaltbar, und wie ein weiser Mann einmal sagte, kann das, was nicht nachhaltig ist, nicht aufrechterhalten werden. Die einzige Lösung ist eine schnelle Eskalation der Geldschöpfung und der Monetarisierung von Schulden. Dies wird durch Initiativen wie digitale Zentralbankwährungen und Kontrolle der Renditekurve geschehen - Programme, die die schädlichen Auswirkungen auf die Papiergeldmenge verschleiern sollen. Ihr bester Schutz gegen diese Eventualität und den Wahnsinn der Politiker und ihrer Banker ist die Anhäufung von physischem Edelmetall.Die Preise sind bis jetzt im Jahr 2023 stabil, da die Fed ihre Zinserhöhungspolitik fortgesetzt hat. Das Ende des großen keynesianischen Experiments wird jedoch zweifelsohne zu niedrigeren Nominalzinsen und negativen Realzinsen führen. Unter diesen Bedingungen werden die Goldpreise in die Höhe schießen. Die Zeit drängt, und die Rechnung ist sicher, also zögern Sie nicht, Ihren persönlichen Goldbestand aufzubauen oder aufzustocken.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 18. Juli 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.