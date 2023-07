Werden die BRICS im August eine goldgedeckte Währung einführen?

Abgesehen von Spekulationen gibt es keine offizielle Bestätigung der BRICS-Staaten, dass sie in nächster Zeit entweder eine neue, durch Gold gedeckte Währung herausgeben oder ihre Währungen an Gold binden werden. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die BRICS-Staaten über die Schaffung einer neuen Währung diskutieren, wurde noch keine Einigung erzielt, und die politischen Entscheidungsträger bestreiten, dass die neue Währung bald eingeführt wird. Aktuelle Gerüchte über eine neue Währung - die darauf hindeuten, dass auf dem nächsten BRICS-Gipfel im August ein Goldstandard eingeführt werden soll - sollten mit Skepsis betrachtet werden.Quelle: Free SVGDie Aufmerksamkeit für Bündnisse wie die BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) hat seit Februar 2022 zugenommen, als Russland in die Ukraine einmarschierte, der Westen Russlands Dollar-Guthaben beschlagnahmte und die weltweiten Spannungen einen Höhepunkt erreichten. Neben anderen Ländern haben auch die BRICS ein Interesse an einer Entdollarisierung und haben sich lautstark dafür eingesetzt, was allerdings leichter gesagt als getan ist.Aufgrund einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur RT, die am 7. Juli 2023 ausgestrahlt wurde, zeigten sich mehrere Goldkommentatoren zuversichtlich, dass die BRICS auf ihrem nächsten Gipfeltreffen in Südafrika im August dieses Jahres einen Goldstandard verkünden werden. Meines Erachtens fehlt es an Beweisen für diese Schlussfolgerung. Lassen Sie uns untersuchen, auf welcher Grundlage die BRICS eine goldgedeckte Währung einführen werden - was allgemein als ein neuer Goldstandard interpretiert wird.Leider gibt es keine einzige offizielle BRICS-Website, um zu überprüfen, was in russischen Nachrichtenagenturen, Finanzblogs und auf Twitter behauptet wird. Für jeden Gipfel wird eine neue Website eingerichtet. Auf der Website BRICS 2023 kann ich keine Bestätigung für eine neue Währung finden, also müssen wir die von RT angegebene Quelle auswerten. RT ist im Westen verboten, hat aber mehrere Konten auf Twitter. RT India teilte am 7. Juli einen Tweet, der lautet: "BRICS plant die Einführung einer neuen goldgedeckten Währung". Vor allem dieser Tweet sorgte für Aufregung über einen BRICS-Goldstandard.In dem Video, das den Tweet begleitet, scheint die Quelle von RT India ein Tweet vom 3. Juli von der russischen Botschaft in Kenia zu sein. Wenn man durch alle Tweets der russischen Botschaft in Kenia scrollt, könnte man meinen, dass es sich um das Konto eines Aktivisten und nicht einer Botschaft handelt. Außerdem ist der Screenshot des Tweets der russischen Botschaft, den RT India in seinem Video zeigt, bearbeitet!Der eigentliche Tweet, der unten zu sehen ist, enthält einen Link zu einem Leitartikel des US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Joseph Sullivan für die Website Foreign Policy mit dem Titel: "A BRICS Currency Could Shake the Dollar's Dominance". Dieser Artikel in Foreign Policy ist die Quelle des Tweets der russischen Botschaft; die Quelle ist nicht die russische Botschaft selbst, wie RT India Sie glauben machen will.