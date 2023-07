WTI-OIL etabliert Aufwärtsimpuls

Quelle Chart: stock3

Mit der Stabilisierung um 67,50 USD je Barrel begannen während des Junis erst Hoffnungsschimmer zu fruchten. Als schließlich in der vergangenen Woche auch noch das Level von 73,15 USD zurückerobert werden konnte, hellte sich die charttechnische Lage sichtlich auf.Seither festigt sich der Preis des schwarzen Goldes über 73,15 USD und deutet weiteres Aufwärtspotenzial an. Ein neues Reaktionshoch über 77,11 USD dürfte dabei Zugewinne bis rund 80,00 USD in Aussicht stellen. Dort tummelt sich eine Widerstandszone, sodass in diesem Bereich mit Konsolidierungsmanövern zu kalkulieren ist. Ein zeitnahes Update wird folgen.Klar wäre demgegenüber ein Abtauchen unter die unlängst eroberte Marke von 73,15 USD negativ zu werten. Rücksetzer bis dort würden zudem erste Zweifel an der Bullenkraft aufkommen lassen. Unterhalb von 73,00 USD sollte man allerdings von weiteren Rücksetzern bis mindestens 70,00 USD ausgehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.