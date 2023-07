Lithium: Das weiße Gold des 21. Jahrhunderts

Beachten Sie, dass ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf eines bestimmten Vermögenswerts im Laufe eines Kalenderjahres darstellt, der über mehrere Jahre hinweg berechnet wird (im Gegensatz zu einem Standardkurs-Chart, der lediglich die Kurse in einem bestimmten Zeitraum zeigt). Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse die prozentuale Veränderung des Preises (indexiert auf 100) angibt. Die Preise spiegeln die Tagesendpreise wider und berücksichtigen nicht die Preisschwankungen innerhalb eines Handelstages. Quelle: Seasonax, klicken Sie auf den Link , um einen interaktiven Chart zu öffnenBeachten Sie, dass ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf eines bestimmten Vermögenswerts im Laufe eines Kalenderjahres darstellt, der über mehrere Jahre hinweg berechnet wird (im Gegensatz zu einem Standardkurs-Chart, der lediglich die Kurse in einem bestimmten Zeitraum zeigt). Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse die prozentuale Veränderung des Preises (indexiert auf 100) angibt. Die Preise spiegeln die Tagesendpreise wider und berücksichtigen nicht die Preisschwankungen innerhalb eines Handelstages.

Quelle: Seasonax, klicken Sie auf den Link , um einen interaktiven Chart zu öffnen

Silberweiß, leicht und hochreaktiv - Lithium ist vielleicht nicht das berühmteste Element im Periodensystem, aber definitiv eines der einflussreichsten, die unsere moderne Welt derzeit prägen. Als entscheidender Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, die vom Smartphone bis zum Elektrofahrzeug alles antreiben, hat Lithium den Status des "weißen Goldes" des 21. Jahrhunderts erlangt.Im Jahr 2022 erreichte das globale Angebot an Lithium 737.000 Tonnen und markierte damit einen bedeutenden Sprung gegenüber den Vorjahren. Doch mit Prognosen, die darauf hindeuten, dass die Produktion im Jahr 2023 964.000 Tonnen erreichen könnte und im Jahr 2024 sogar atemberaubende 1,17 Millionen Tonnen, ist der Lithium-Rausch noch lange nicht vorbei.Was ist der Grund für den Lithium-Hype? Mit einem Wort: Elektrifizierung. Da sich Nationen auf der ganzen Welt für eine grünere Zukunft einsetzen, indem sie benzinschluckende Autos durch Elektroautos ersetzen und die Stromnetze mit erneuerbarer Energie versorgen, ist die Nachfrage nach Lithiumbatterien in die Höhe geschossen.Auch Anleger können sich dem Lithiumrausch anschließen, indem sie an der Börse handeln. Mit Ländern wie Australien, China und Chile, die sich bereits einen Platz in der ersten Reihe gesichert haben, gibt es eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten, die in Betracht gezogen werden können. Einer der weltweit größten chilenischen Lithiumproduzenten ist Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Wenn sie nicht gerade mit der Lithiumproduktion beschäftigt ist, stellt SQM auch Pflanzennährstoffe, Jod und andere Industriechemikalien her.Dieser "Lithium-Riese" weist eine starke saisonale Phase auf, die in der Regel am 22. August beginnt und bis zum 7. November dauert. In den letzten zehn Jahren verzeichnete SQM während dieser Zeitspanne einen beachtlichen durchschnittlichen Gewinn von 15,99 %. Darüber hinaus hat das Renditemuster seit 2013 einen positiven Trend von 90 % verzeichnet, was das Interesse potenzieller Käufer weckt.Ein weiterer wichtiger Akteur in der Lithiumindustrie ist die Albemarle Corporation (ALB). Das in den USA ansässige Unternehmen Albemarle ist stolz darauf, der größte Lithiumproduzent der Welt zu sein, was es zu einer einflussreichen Kraft auf dem Lithiummarkt macht. Ein wesentlicher Teil des von Albemarle produzierten Lithiums wird für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet. Mit dem weltweiten Schub für Elektromobilität und erneuerbare Energien ist der Bedarf an Lithium in die Höhe geschnellt, und Albemarle hat sich der Herausforderung gestellt.Ein kurzer Blick auf den obigen saisonalen Chart genügt, um zu erkennen, dass im Mai und Oktober erhebliche Peaks erreicht werden. Noch erstaunlicher ist jedoch, dass dieser Lithiumproduzent Ergebnisse wie ein Uhrwerk liefert. Seit einem Jahrzehnt hat er innerhalb von nur 19 Handelstagen zwischen dem 12. Oktober und dem 7. November einen beeindruckenden Anstieg von 11% verzeichnet. Es ist allerdings wichtig zu erwähnen, dass man nie die wichtigste Regel bei Investitionen vergessen sollte: Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Bedeutung dieser wiederkehrenden Höchstwerte ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Sie können auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgeführt werden - saisonale Kauftrends, strategische Geschäftsentscheidungen oder auch einfach die Rückkehr der Händler aus ihrer Sommerpause.Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft wird die Bedeutung von Lithium weiter zunehmen. Angesichts der Tatsache, dass Elektrofahrzeuge und die Speicherung erneuerbarer Energien in den kommenden Jahren dominieren werden, kann man mit Sicherheit sagen, dass die Zukunft in der Tat von Lithium angetrieben werden wird.Es ist auch wichtig, die Marktteilnehmer hervorzuheben, die zwar nicht direkt im Lithiumabbau oder in der Lithiumproduktion tätig sind, aber aufgrund ihrer umfangreichen Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien dennoch eine wichtige Rolle auf dem Lithiummarkt spielen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Tatsache, dass diese Batterien eine breite Palette von Apple-Geräten antreiben, darunter iPhones, iPads, MacBooks und Apple Watches.Tesla ist ein weiteres anschauliches Beispiel für dieses Phänomen. Als Nummer eins in der Elektroautoindustrie hat Tesla einen enormen Lithiumbedarf, der die Lithiumpreise weltweit beeinflusst. Tesla ist nicht nur ein Verbraucher, sondern engagiert sich auch in die Lithiumversorgung, indem es Vereinbarungen mit Bergbauunternehmen unterzeichnet und die Lithiumgewinnung auf seinem Grundstück in Nevada erkundet hat. Eines ist klar: Im Rennen um eine grünere Zukunft ist Lithium führend.© Tea MuratovicCo-Founder und Managing Partner von Seasonax