Gold - Wird die Erholung jetzt abgebremst?

Der bisherige Abwärtstrend beim Goldpreis wurde durch die Käuferseite Ende Juni beendet und eine steile Erholung etabliert, die rasch über den Kreuzwiderstand bei 1.940 USD führte. In den letzten Tagen setzte sich der Anstieg fort und erreichte den Widerstand bei 1.959 USD. Die Marke wurde am Dienstag dieser Woche auch übersprungen und damit ein weiteres kurzfristiges Longsignal generiert. Aktuell erreicht der Kurs des Edelmetalls erneut die anvisierte Kursbarriere bei 1.985 USD, an der der Höhenflug schon am Dienstag unterbrochen wurde.Mit dem Anstieg der letzten Tage wurde jetzt auch der Ausgangspunkt der zweiten Abwärtswelle aus dem Juni erreicht. Hier könnte der Aufwärtsimpuls beendet werden und eine Korrektur bis 1.959 USD folgen. Ausgehend von der Marke hätten die Bullen Gelegenheit, einen zweiten Ausbruchsversuch zu starten, der bei Erfolg zu einem Anstieg bis 1.998 und 2.010 USD führen kann.Sollte der Goldpreis dagegen in den nächsten Tagen unter 1.959 USD fallen, käme es für die Käuferseite darauf an, anschließend den Support bei 1.940 USD zu verteidigen. Denn darunter wäre der Abwärtstrend reaktiviert und zunächst ein Abverkauf bis 1.892 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)