Beschlagnahmung von Bankkonten ist erst der Anfang  Rick Rule

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Rick Rule über die von der US-Notenbank geplante Bezahlplattform FedNow, die von den BRICS angestrebte goldgedeckte Währung und die Zinspolitik Fed.Der CEO von Rule Investment Media glaubt, dass die digitalen Währungen der Zentralbanken zu weniger Privatsphäre führen werden, da die Notenbanken dadurch die Bankkonten der normalen Menschen manipulieren können: "Die Vorstellung, dass Regierungen über ein Werkzeug verfügen, das es ihnen erlaubt, die Ersparnisse der Menschen, das Tauschmittel der Menschen und den Wohlstand der Menschen zu beseitigen, wenn diese sich nicht so verhalten, wie es die großen Denker wollen, ist erschreckend."Rule fürchtet, dass die bevorstehende Einführung von FedNow es der Zentralbank ermöglichen könnte, sich in alltägliche Transaktionen einzumischen: "Ich sehe darin eine existenzielle Bedrohung für die persönliche Freiheit und Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, wie der politische Wille der amerikanischen Öffentlichkeit aussieht, wenn es darum geht, der Regierung atemberaubende Macht über die individuellen Aktivitäten zu geben."Er erwähnt weiterhin den anhaltenden Kampf der Fed gegen die Inflation als kritisches Thema, das man im Auge behalten sollte, um zu verstehen, wie man sich in Zukunft an den Märkten verhalten sollte. "Die Fed hat ziemlich gute Arbeit geleistet.[...] Ich bin erstaunt über die relative Stärke der US-Wirtschaft. Wir waren in der Lage, diese Zinserhöhungen zu gestalten, ohne beispielsweise den Wohnungsbau oder den Anleihemarkt zum Stillstand zu bringen. Ich nehme die Fed beim Wort, wenn sie sagt, dass ihr Hauptziel im Moment die Bekämpfung der Inflation und die Stärkung der Wirtschaft ist," so Rule.© Redaktion GoldSeiten.de