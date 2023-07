Hecla Mining scheint bereit für neue Höhen

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company vollzog zunächst einen Umweg. Gerade im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 10. Mai , wurde die Unterstützungsmarke bei 5,88 USD aufgegeben, anstatt sich über den Widerstand von 6,42 USD zu erheben. Letztlich fielen die Notierungen via Short-Szenario bis zur Unterstützung bei 5,12 USD zurück. Seither dominieren die Käufer neue Kurshöhen erscheinen machbar. Mehr dazu im Nachgang.Die starke Erholung, mitsamt Absprung vom Unterstützungsbereich rund um 5,12 USD, weckt eine durchaus positive Grundstimmung. Da zudem das Level von 5,88 USD zurückerobert werden konnte, erlaubt sich nunmehr die Attacke auf den Widerstand von 6,42 USD. Oberhalb davon wäre noch das Niveau von 6,74 USD zu benennen, bevor es schließlich über die Marke von 7,00 USD hinausgehen könnte. Der darüberliegende Zielbereich lässt sich bei 7,33 USD lokalisieren.Die Bullen scheinen somit voller Tatendrang zurück und einer weiteren Performance steht nichts im Weg. Idealerweise werden nunmehr Rücksetzer bis unter das Level von 5,88 USD vermieden. Denn in diesem Fall, sowie insbesondere bei Ausbildung eines neuen Wochentiefs unterhalb von 5,75 USD, könnte sich eine größere Abwärtsbewegung ereignen. Zumindest erlaubt sich abermals ein Rückschlagspotenzial bis zur unlängst bestätigten Unterstützung rund um 5,12 USD.Grundsätzlich erscheint die Aktie dort sowie bei der runden Marke von 5,00 USD gut abgesichert, sodass ein Rückgang darunter gegenwärtig als unwahrscheinlicher anzusehen ist. Dennoch sollte man sich natürlich auch für den Fall/Plan B vorbereiten. Bei anhaltender Kursschwäche und einem Verweilen unterhalb von 5,00 USD, sollte man nämlich von einer Korrekturverschärfung bis mindestens 4,66 USD ausgehen. Im Worst-Case müsste man sogar mit Kursniveau von 4,10 USD je Anteilsschein rechnen.Das charttechnische Setup der Aktie erstrahlt in einem bullischen Rahmen. Die nächsten Ziele auf der Oberseite lauten daher 6,42 USD und dem folgend das Niveau von 6,74 USD. Im weiteren Verlauf würde dann die Marke von 7,00 USD interessant werden, bevor das Widerstandslevel bei 7,33 USD attackiert werden sollte.Im Kontext des Reversals dürften die Bären erst wieder unterhalb von 5,75 USD etwas Hoffnung schöpfen. In diesem Fall sollte man zumindest von Folgeverlusten bis zur zuletzt bestätigten Unterstützung bei 5,12 USD ausgehen. Ein Rückgang darunter dürfte die Verkäufer weiter animieren, sodass ein Test des Levels von 4,66 USD möglich erscheint.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.