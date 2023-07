Palladium - Flammt der Abwärtstrend wieder auf?

In den letzten Wochen hatte sich der Abverkauf bei Palladium weiter beschleunigt und zu einem Bruch der wichtigen Unterstützungen bei 1.343 und 1.268 USD geführt. Allerdings erfolgte am nächsttieferen Kursziel bei 1.210 USD eine bullische Erholung, die den Wert zuletzt wieder deutlich über die 1.268-USD-Marke antrieb und damit weitere Verkaufssignale zunächst verhinderte. Ausgehend von einem Hoch bei 1.322 USD folgte in dieser Woche eine Korrektur des Anstiegs.Die Gegenbewegung der letzten Tage trifft aktuell bereits wieder auf die markante Unterstützung bei 1.268 USD. Dort sollten die Bullen jetzt eingreifen, um die positive Entwicklung nicht aus der Hand zu geben. Denn schon unter dem Support könnte der Kurs erneut bis 1.210 und 1.175 USD abverkauft und der Abwärtstrend reaktiviert werden. Aufgrund der Schwäche der letzten Monate ist ein weiterer Bruch von 1.268 USD auch das realistischere Szenario. Dafür bestünde später im Bereich von 1.210 USD die Chance auf einen bullischen Doppelboden.Sollte dagegen ein Anstieg über 1.300 USD erfolgen, könnten auch das Hoch bei 1.322 und die Hürde bei 1.343 USD erreicht werden. Darüber wäre das erste Kaufsignal seit Monaten aktiv und ein Anstieg bis 1.383 und 1.445 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)