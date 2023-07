Canada Silver Cobalt stellt Update zur Goldprospektion bereit; mehrere Proben mit bis zu 3,2 g/t Gold an der Oberfläche

Probennummer Gramm Gold pro Tonne

FW000387 3,20

FW000388 2,20

FW000389 1,40

FW000376 2,14

FW000377 1,38

FW000391 1,37

FW000392 1,10

FW000394 2,97

FW000395 1,08

- Durch Prospektionsarbeiten, Freilegung des Grundgebirges und neue geophysikalische Untersuchungen findet CCW zusätzlich zu den bekannten Silber- und Kobaltvorkommen in der ehemaligen hochgradigen Silbermine Mine Castle weitere Ziele für die Erschließung von MineralisierungenCoquitlam, 20. Juli 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich, ein Update zu seinen Goldprospektionsaktivitäten im Gebiet Miller Lake des Konzessionsgebietes Castle Mine bereitzustellen. Das Unternehmen hat bei seinen Explorationsarbeiten an der Oberfläche bedeutende Entdeckungen gemacht, und die jüngsten Ergebnisse mit mehreren Proben, die über 1 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und bis zu 3,2 g/t Gold an der Oberfläche enthielten, sind äußerst ermutigend.Wir freuen uns, dass Temiskaming Testing Labs uns innerhalb von 3 Tagen die Goldanalyseergebnisse dieser Stichproben vorlegen konnte. Die Proben wurden systematisch im gesamten freigelegten Gebiet entnommen und ihre Analyseergebnisse sind sehr ermutigend. Wir wollen jetzt sehen, was wir bei Schlitzprobenahmen finden können, damit wir einige Mächtigkeiten modellieren können, und wir sehen der Aufschlusskartierung entgegen, die wir in unsere geologische Datenbank bei Castle aufnehmen werden, sagte Matthew Halliday, P.Geo., President und COO.Die Entdeckung von Gold an der Oberfläche in der ehemals produzierenden hochgradigen Silber-Kobalt-Mine Castle ergänzt die bereits zuvor gemeldeten Ergebnisse von Goldproben und Bohrabschnitten im Konzessionsgebiet (siehe Pressemitteilung vom 5. Juli 2023) sowie die Entdeckung neuer größerer Silber-Kobalt-Gangstrukturen und die Veröffentlichung einer Ressourcenschätzung (siehe Details im Über-Abschnitt unten).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71402/CCW_072023_DEPRcom.001.jpegWährend der jüngsten Freilegungsarbeiten im Gebiet Miller Lake wurde ein Abschnitt untersucht, der an den breitesten Stellen etwa 15 mal 12 Meter misst. Die Lithologie in diesem Gebiet umfasst massives mafisches vulkanisches Ergussgestein mit schwacher Chlorit- und Albitalteration in den Randbereichen. Der größte Teil des Gebiets weist eine Eisen- und Karbonatalteration sowie eine Verkieselung mit rostiger Brauneisenzone (Gossan) auf. Bemerkenswert ist, dass etwa 1 % des vorkommenden Gesteins aus Quarzgängen besteht.Im gesamten Aufschlussgebiet ist eine Pyritmineralisierung zu erkennen, die zwischen 1 % und 2 % liegt und lokal bis zu 5 % bis 7 % erreicht. Dieser Pyrit steht in Zusammenhang mit einer stärkeren Alteration und liefert zusätzliche Hinweise auf das Mineralisierungspotenzial.Vor Ort wurden insgesamt 22 Gesteinsproben sowie 2 QAQC-Proben entnommen. Die signifikanten Goldgehalte der Proben sind wie folgt:Es ist erwähnenswert, dass mehrere Proben Goldgehalte über 1 Gramm Gold pro Tonne aufweisen, wobei eine Probe sogar 3,2 Gramm Gold pro Tonne enthält.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71402/CCW_072023_DEPRcom.001.jpegDer nächste Schritt im Explorationsprozess umfasst die Entnahme von Schlitzproben, die in der Woche vom 23. Juli stattfinden soll. Diese zusätzliche Datenerfassung wird ein umfassenderes Verständnis des Mineralisierungspotenzials in diesem Gebiet bieten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71402/CCW_072023_DEPRcom.003.jpegDarüber hinaus gibt es interessante Funde in der Nähe des aktuell freigelegten Bereichs. Ungefähr 50 m nördlich des freigelegten Bereichs befindet sich ein Aufschluss mit Quarzgängen und damit in Zusammenhang stehender Eisen- und Karbonatalteration sowie Pyritmineralisierung. Diese neue Entdeckung stellt ein potenzielles neues Ziel für die Freilegung des Grundgebirges dar, um die bekannte mineralisierte Zone zu erweitern.Darüber hinaus wurden etwa 80 Meter östlich des aktuellen Standortes ähnliche, jedoch weniger ausgedehnte Pyritmineralisierungen und Alterationen entdeckt. Dennoch enthielten die Stichproben aus diesem Gebiet anomale niedrige Goldgehalte zwischen 0,1 und 0,28 Gramm Gold pro Tonne.Das Potenzial der Goldzone scheint in alle Richtungen offen zu sein und bietet die Möglichkeit für zukünftige Bohrziele.Canada Silver Cobalt setzt bei seinen Explorationsbemühungen weiterhin auf den Einsatz modernster Technologien. Die vor kurzem eingeleitete M-PASS-Vermessung, die von ALS GoldSpot durchgeführt wird, befindet sich derzeit in der Datenverarbeitung und wird in den bestehenden Datensatz integriert werden. Diese Vermessung wird die mittels maschinellen Lernens durchgeführte Bohrzielerstellung erleichtern und die Identifizierung von neuen Gold- und Silbermineralisierungszonen und die damit verbundene Ermittlung von Zielen verbessern. (Siehe Pressemitteilung vom 28. Juni 2023.)Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir im Rahmen unserer Prospektionsarbeiten gemacht haben, die vielversprechende Ergebnisse lieferten und ein beträchtliches Mineralisierungspotenzial im Gebiet Miller Lake aufzeigten, sagte Herr Halliday. Mit der Wiederaufnahme unseres Programms zur Freilegung des Grundgebirges freuen wir uns darauf, unsere Arbeiten auszudehnen und diesen neu entdeckten Bereich weiter zu erkunden. Darüber hinaus unterstreicht die Durchführung der M-PASS-Vermessung unser Engagement, fortschrittliche Technologien für eine erfolgreiche Exploration zu nutzen.Canada Silver Cobalt setzt weiterhin auf verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken und strebt gleichzeitig eine hervorragende Leistung beim Ressourcenabbau an. Die Zielsetzung des Unternehmens ist die Maximierung des Shareholder-Values durch die Entdeckung und Entwicklung hochgradiger Gold- und Silberlagerstätten.Das Unternehmen wird die Stakeholder über seine Fortschritte auf dem Laufenden halten, während es mit der Entnahme von Schlitzproben und anderen Explorationsaktivitäten fortfährt. Für weitere Informationen und Updates besuchen Sie bitte die Website von Canada Silver Cobalt.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Matthew Halliday, P.Geo. (PGO), President und COO von Canada Silver Cobalt Works Inc. sowie einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, genehmigt und erstellt.Die Analyseergebnisse des Jahres 2023 stammen von Temiskaming Testing Laboratories (TTL) in Cobalt, Ontario. Das Feldprogramm, die Qualitätssicherung, die Qualitätskontrolle (QAQC) und die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, die Verfahren anwenden, die mit NI 43-101 und den besten Praktiken der Branche übereinstimmen. Zusätzlich zur QAQC im Labor werden für QAQC-Zwecke in diesem Programm nach jeweils 20 Proben Standard- und Blindproben eingefügt.Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein nahezu 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführen wird, (3) ein Lithiumkonzessionsgebiet, das Greenfield-Explorationsflächen über 230 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng.Chief Executive Officer416-625-2342Oder: Wayne Cheveldayoff, Corporate CommunicationsTel: 416-710-2410E: waynecheveldayoff@gmail.com3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaSilverCobaltWorks.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorausblickenden Aussagen abweichen. Eine detaillierte Beschreibung der Risikofaktoren von Canada Silver Cobalt ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!